Плюс 500 вакансий за месяц: почему Петербургу резко понадобились тысячи учителей

Количество таких вакансий увеличилось на 11%.

Учителя и рабочие в дефиците

Июнь стал по-настоящему «жарким» месяцем на рынке труда. Неожиданно резко вырос спрос на учителей и преподавателей. За месяц открыли 2300 вакансий — это почти на треть больше, чем в мае.

Почему так? Всё просто: школы и вузы заранее готовятся к новому учебному году, стараясь закрыть дыры в штате до осени, пишет "Коммерсант" со ссылкой на hh.ru.

Рабочие руки тоже на вес золота. Вакансий для мастеров, монтажников и строителей стало больше на 11%.

Сейчас в городе ищут более 12 тысяч таких специалистов. Эксперты говорят, что в стране наступил «рынок кандидата»: людей не хватает, поэтому компании готовы бороться за каждого сотрудника.

Кому готовы платить больше 100 тысяч?

Если вы думаете, где больше заработать, присмотритесь к строительству и логистике.

Топ-менеджеры в среднем получают около 150 тысяч рублей.

в среднем получают около 150 тысяч рублей. Строители могут рассчитывать на 112 тысяч.

могут рассчитывать на 112 тысяч. Водители и логисты получают в районе 110 тысяч.

Растет спрос и в других сферах. Туризм, отели и розничная торговля активно набирают персонал. Лето в Петербурге — пиковый сезон, поэтому рабочих мест хватает всем.

Защита от дронов и новые правила

Пока бизнес ищет людей, власти города усиливают меры безопасности. Главная причина — предстоящие выборы. Но есть и технические новинки.

Теперь на предприятиях, которые обеспечивают город водой, светом и теплом, полностью обновят системы защиты.

Главный акцент делают на защите от беспилотников (БПЛА). Это новая реальность, к которой город должен быть готов.

На ключевых объектах поставят современное оборудование, которое сможет вовремя заметить и нейтрализовать угрозу с воздуха.

Проверки в школах и обучение персонала

Безопасность коснется не только заводов. Во всех важных учреждениях города пройдут внеплановые проверки. Сотрудников будут еще раз учить, как вести себя при ЧП.

Перед 1 сентября в Петербурге устроят «ревизию» детских садов и школ. Проверят всё: от камер видеонаблюдения до работы охранников.

Параллельно с этим власти хотят усилить работу с молодежью и пенсионерами, чтобы уберечь их от влияния экстремистов и телефонных мошенников.

Ранее «Городовой» рассказывал про топ самых денежных профессий Петербурга в 2026 году.