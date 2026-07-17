Петербургский климатический парадокс: зачем горожане штурмуют магазины техники в середине лета

Продажи кондиционеров в России в конце июня - начале июля увеличились.

В Петербурге настоящее лето, а вместе с ним — и настоящая потребительская паника. Пока одни ищут тень в Летнем саду, другие штурмуют магазины техники.

Статистика удивляет: в конце июня и начале июля продажи кондиционеров в России подскочили на 37%. Но Петербург переплюнул всех, пишут РИА Новости.

Рекордные цифры: Петербург впереди России всей

В этом году спрос на «прохладу» в Северной столице вырос в 2,4 раза. Для сравнения: в жарком Волгограде интерес к кондиционерам увеличился вдвое, а в Москве — в 1,4 раза.

Почему именно мы? Всё просто. Петербург долгое время считался городом «не для кондиционеров». Многие до последнего надеялись на привычную прохладу с залива.

Но как только столбик термометра ползет вверх, выясняется: выжить в каменных джунглях без спецтехники невозможно.

Погода: ловите момент до воскресенья

Синоптики подтверждают: сейчас — самый пик. Антициклон разогнал тучи и выключил дожди.

Четверг и пятница: комфортные +20…+25°C.

комфортные +20…+25°C. Суббота: настоящий солнцепек, до +27°C.

Это будет самый жаркий день недели. Но радоваться (или страдать) осталось недолго. Уже в воскресенье давление упадет, небо затянет, и в город прорвется циклон с запада.

Так что если планировали пикник — суббота - это отличное решение.

Сани готовят летом, а «холод» — в феврале

В этом феврале спрос на климатическую технику вырос на 21% по сравнению с прошлым годом. Люди стараются обмануть систему: покупают технику зимой, когда она дешевле, а монтажники свободны и вежливы.

Но, как говорят мастера по ремонту, большинство из нас всё равно вспоминает о комфорте только тогда, когда в квартире становится как в сауне.

Если вы еще не купили кондиционер — возможно, сейчас уже поздно суетиться ради двух жарких дней. Но это отличный повод задуматься о покупке на следующий год.

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