Армия самозанятых и 11 тысяч «новичков»: такси в Петербурге становится всё больше, несмотря на запреты

Общее число легальных такси в Петербурге достигло 67 488.

Комитет по транспорту подвел итоги за первую половину года, и цифры впечатляют. Разбираемся, что происходит с рынком такси и к чему готовиться пассажирам и водителям.

Почти 11 тысяч «новичков»

С начала года в городской реестр внесли почти 11 тысяч новых автомобилей. Теперь по улицам Петербурга легально колесят более 67 тысяч такси.

Это огромный автопарк, который продолжает расти, несмотря на все новые требования закона.

Интересно, что в таксисты массово пошли «частники». За полгода в реестр добавилось более 2,7 тысяч самозанятых. Теперь работать на себя стало проще легально, чем прятаться от инспекторов.

Охота на нелегалов в Пулково

Больше всего внимания власти уделяют аэропорту Пулково. Это «золотое» место для перевозчиков, но и самое опасное для нарушителей. За полгода там и в других районах города прошло 500 рейдов.

Результат суров: 73 автомобиля просто изъяли. Это машины тех, кто возил людей «по старинке» — без лицензий, страховок и регистрации.

Если водитель работает « вчерную», он рискует остаться без средства заработка прямо во время смены.

Штрафы за парковку: 11 тысяч нарушителей

Таксистам всё сложнее найти место для стоянки. За шесть месяцев около 11,5 тысяч водителей получили штрафы за неправильную парковку.

В основном наказывают тех, кто бросает машину под запрещающими знаками в ожидании выгодного заказа. Для города это способ борьбы с заторами, а для водителей — серьезная брешь в бюджете.

Итог для пассажира

Для нас с вами такие новости — скорее плюс. Чем больше машин в реестре, тем выше шанс, что к вам приедет адекватный водитель на исправном авто, а в случае ДТП вы будете защищены страховкой.

Рынок такси в Петербурге окончательно выходит из тени, становясь прозрачным, но, к сожалению для многих, чуть более дорогим из-за всех этих проверок и страховок.