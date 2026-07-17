Синоптики предупредили: по России разброс погоды — от дождей на востоке до жары на западе

Циклон-долгожитель задерживается над Уралом, принося обильные осадки и аномальный холод в регион. В Москве к выходным ожидается потепление до +27°, тогда как в Зауралье готовятся к паводку.

Погода в регионах России всё ещё зависит от циклона, который застрял над Уралом. Он тащит на восток страны затяжные дожди, а его фронты цепляют и запад — там грозы и ливни. Вихрь потихоньку слабеет, но осадки пока не сдают позиций: в Екатеринбурге за сутки выльется 10–15 мм, в Кытлыме — до 43 мм, в Серове — 32 мм. Ненастье уже перебирается в Зауралье — тучи подбираются к Тюмени, где власти предупредили о возможном подъёме воды в начале недели, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Температурные контрасты и улучшение на западе

На фоне сильных дождей температура остаётся аномально низкой для июля. В центре циклона столбики термометров не поднимутся выше +20 в ближайшие дни. Только на западе Русской равнины, где начинает влиять антициклон, погода налаживается, а воздух прогревается до комфортных значений.

Москва: от дождей к нормальному июльскому теплу

В Москве сегодня сохраняется прохлада — всего +21, возможны локальные грозы. Но облачность постепенно рассеивается, и уже в субботу воздух прогреется до +24, а в воскресенье и понедельник — до +27. Антициклон восстанавливает погодный баланс, возвращая столице привычные июльские показатели.

Вывод

Циклон над Уралом продолжает приносить обильные осадки и холода, а его фронты вызывают дожди в Поволжье и на западе. В Москве к началу недели ожидается потепление до +27, тогда как на востоке сохраняется аномально низкая температура.

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