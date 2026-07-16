Синоптики обновили данные: вторая половина лета будет тёплой и сухой

Прогноз погоды на неделю: тепло, дожди и местами аномальная жара до +35° — подробная карта по регионам России.

На европейскую территорию России и Урал продолжает оказывать влияние циклонический вихрь, приносящий прохладную и дождливую погоду. Однако, по прогнозам метеорологов, ситуация начнет меняться уже в середине текущей недели. Осадки постепенно пойдут на спад, и на смену ненастью придет антициклон, который определит погодные условия на ближайшие дни, сообщает метеоролог Татьяна Позднякова из «Метеоновостей».

Каким будет вторая половина лета в европейской части России

Специалисты отмечают, что с приходом антициклона воздух начнет прогреваться значительно интенсивнее. Температурный фон днем будет стремиться к отметкам +27...+28 градусов, а в отдельные дни не исключено повышение до +30 градусов. Июль еще способен порадовать жителей региона по-настоящему летним теплом и солнечными днями.

Вместе с тем, не все синоптики советуют убирать зонтики в ближайшее время. Как отмечает специалист центра «Метео» Александр Ильин, дожди в отдельных районах европейской части страны сохранятся еще несколько дней. Однако, по его словам, в этом есть и положительный момент — влажная погода благоприятно сказывается на грибном сезоне, который в этом году обещает быть урожайным.

Тенденции второй половины лета

Согласно данным долгосрочных метеорологических моделей, вероятность того, что солнечная и сухая погода закрепится на длительный срок после прихода антициклона, оценивается экспертами более чем в 60 %. Весь остаток июля, как прогнозируется, будет радовать жителей региона комфортными температурами и отсутствием продолжительных осадков.

Август, по предварительным расчетам, также сохранит летний характер. До 23 августа температурный режим останется в пределах климатической нормы для теплого сезона. Однако начиная с 24 числа ожидается некоторое понижение фона: днем воздух будет прогреваться до +20...+22 градусов, а ночью столбики термометров могут опускаться до +15 градусов. Тем не менее, сентябрь, по данным синоптиков, обещает быть довольно теплым для первого осеннего месяца, что дает основания не спешить с подготовкой к демисезонному периоду.

Вывод

Активный циклон, определяющий погоду в европейской части страны, завершает свое влияние к середине недели, уступая место антициклону с устойчивым теплом. Вторая половина лета, включая август, обещает быть комфортной для жителей, хотя с конца третьей декады августа начнется постепенное снижение температурного фона.

Ранее мы рассказывали про тайфун "Бави" в России.