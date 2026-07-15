Синоптики предупреждают: тайфун «Бави» обрушится на Хабаровский край — два дня мощных дождей, ветра, паводки

Тайфун «Бави»: мощнейший удар стихии идёт на Россию — ливни, паводки и до 100 мм осадков в Приморье и Хабаровском крае.

Тайфун «Бави» — третий в этом сезоне и первый, представляющий прямую угрозу для России — сформировался в Тихом океане в конце июня. За короткое время он достиг пика мощности: скорость ветра в центре циклона составила 285 км/ч, что соответствует 5-му, наивысшему классу опасности. В субботу, 11 июля, стихия обрушилась на континентальный Китай, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Масштаб разрушений: Китай и Филиппины

Последствия вторжения тайфуна оказались катастрофическими. В Китае эвакуировали почти 3 миллиона человек, на Филиппинах свои дома покинули ещё 650 тысяч. Ураганный ветер, проливные дожди и трёхметровые волны унесли десятки жизней. В пострадавших районах парализовано авиа- и железнодорожное сообщение, во многих местах пропали электричество и связь.

Удар по Приморью и Хабаровскому краю

Сегодня «Бави» добрался до РФ, хотя и в ослабленном виде. В ближайшие сутки будет наблюдаться его смещение вдоль побережья Японского и Охотского морей, и его влияние уже ощущается в Приморском крае. Тайфун потерял статус, переродившись в тихоокеанский циклон, но осадки остаются интенсивными. Сильные ливни продлятся два дня, основной удар на Приморском и Хабаровском крае.

Крупным городам повезло больше: во Владивостоке и Хабаровске выпадет до 45 мм осадков. А вот Уссурийск и Советская Гавань получат 80–100 мм — до ведра воды на каждый квадратный метр. В таких условиях ожидаются потопы на улицах и паводки на реках.

Неожиданный позитив: тепло вместо прохлады

Единственный плюс — влияние на температуру. В начале июля в Приморье было прохладно, но циклон принёс тёплые воздушные массы. К середине недели почти везде столбики термометров поднимутся выше +25C. Во Владивостоке в понедельник уже потеплело до +27, сегодня из-за облачности станет чуть прохладнее, но к четвергу температура достигнет +29. К тому моменту «Бави» покинет Приморье, и погода успокоится.

Вывод

Тайфун «Бави» принёс разрушения в Китае и на Филиппинах, а теперь ослабленным циклоном обрушится на Приморский и Хабаровский края. Мощные ливни и паводки ожидаются в ближайшие двое суток. Следите за прогнозами, берегите себя и планируйте дела с учётом погоды.

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