Лапша останется в магазине: какую еду лучше всего брать в поезд - легко переживет даже жару

Названа еда, которая подойдет для путешествий на поезде

При путешествии на поезде дальнего следования необходимо заранее позаботиться о питании. Не все готовы питаться лапшой быстрого приготовления, при этом хочется провести время без отравлений и других неприятностей. Какую еду можно взять с собой?

Еда в фольгированных пакетах

В таких пакетах продается уже готовая еда, например, гречка с мясом, плов, лагман, суп. В запечатанном виде блюда хранятся до двух лет. Разогреть их можно с помощью кипятка из титана. Обычно такую еду берут с собой в походы.

Запеченная картошка в мундире

Обычный отварной картофель быстро портится, но если запечь его в духовке, охладить, завернуть в фольгу, то он прекрасно пролежит минимум сутки. Не нужно солить картошку, возьмите лучше соль с собой.

Лаваш

Лаваш способен храниться в течение нескольких дней. При этом его можно использовать для приготовления рулетов, шаурмы и т.д. Достаточно намазать его соусом, добавить овощи, консервированное мясо и завернуть.

Детское питание

“Звучит странно, но это работает. Детские мясные паштеты и овощные пюре в маленьких баночках хранятся дольше обычных, порция рассчитана ровно на один раз — открыл, съел, выбросил. Никаких остатков, никакого запаха. Многие взрослые берут это в дорогу и не жалеют”, - сообщает канал “Путешествия с фотокамерой”.

Сыровяленое мясо

Любая колбаса портится на жаре очень быстро, поэтому лучше отдать предпочтение джеркам. Сыровяленое мясо не пахнет на все купе, является сытным. Легко заменяет чипсы, сухарики.

Опыт автора

Во время поездок на поезде я предпочитаю брать с собой сыровяленое мясо, орехи, бананы, огурцы, помидоры, сыр в треугольничках. В редких случаях могу побаловать себя питанием из вагона-ресторана. Не люблю переплачивать за обычную еду.

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