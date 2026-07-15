Каждое мгновение наполнится счастьем: чьи желания услышит Вселенная 16 июля

Портал “Городовой” поделился гороскопом на 16 июля 2026 года. День станет особенно удачным для четырех знаков Зодиака. Вселенная услышит их желания, наполнит счастьем каждое мгновение.
Телец
Шанс, который выпадет Тельцам в ближайшее время, позволит существенно улучшить жизнь. Не нужно сидеть и ждать его, ведь пора начать действовать в направлении своих желаний. Они смогут справиться с любыми преградами, которые окажутся на пути.
Лев
Пора пересмотреть свои приоритеты в жизни, после чего все начнет меняться с невероятной скоростью. Львы должны разобраться с проблемами, а не откладывать их в дальний ящик. Когда у них не останется забот, то в голову начнут приходить гениальные мысли.
Дева
Стоит прислушаться к своей интуиции, так как она поможет в работе и других делах. Благодаря внутреннему чутью Девы точно не допустят досадных промахов. Любое решение будет бить ровно в цель.
Стрелец
Возможны хорошие новости, которые связаны с карьерой. Появится шанс подняться с прежнего места, выйти на новый уровень дохода и реализовать задуманное. Без лидерских качеств и смелости не обойтись.
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