Обычный квас надоел - готовлю яблочный: не напиток, а сплошное блаженство

Как приготовить квас из яблок

Домашний квас не спутать с другими напитками. Он отличается хорошим вкусом, если подобрать подходящий рецепт. Портал “Аймкук” советует сделать квас из яблочного сока.

Ингредиенты:

яблочный сок - 1 литр;

вода - 3 литра;

дрожжи - 1 чайная ложка;

сахар - 300 г;

кофе растворимый - 1 чайная ложка.

Приготовление:

Изначально следует перелить воду в кастрюлю, вскипятить и добавить сахар. Охладить ее до 36 градусов, высыпать дрожжи и влить яблочный сок. Хорошо размешать напиток, добавить растворимый кофе.

Разлить квас по пластиковым бутылкам, оставить при комнатной температуре на сутки. После этого необходимо попробовать сжать бутылку. Если она окажется мягкой, то квас нужно оставить еще минимум на несколько часов. Бутылка должна стать твердой.

Далее нужно поместить квас в холодильник. Оставить на сутки для охлаждения. Только после этого его можно разливать по стаканам или кружкам. Напиток отлично справляется с жаждой, является полезным и вкусным.

Опыт автора

Готовлю яблочный квас сразу в двойном объеме, так как выпивается он очень быстро. В напиток также можно добавлять немного изюма.

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