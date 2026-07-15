Съездила в Европу и поняла – мы не будем жить как европейские женщины: 3 причины

Почему русских и европейских женщин невозможно перепутать.

Разница между русскими и европейскими женщинами заметна невооруженным взглядом, считает автор блога «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ». Иностранные мужчины безошибочно определяют национальность дамы по манере держаться, внешним деталям и реакции на окружающих.

Эти отличия лежат глубже одежды или макияжа — они уходят корнями в менталитет, воспитание и отношение к себе. Чтобы понять природу этих различий, стоит взглянуть на них без осуждения, просто как на факты, которые формируют наш образ жизни.

Как в Европе относятся к внешности

Европейки не носят макияж каждый день, не красят седину и не прячут возраст. Они выходят на улицу в коротких шортах и топах при любом телосложении, и никто не бросает им вслед осуждающих фраз. В парках, кафе и на центральных площадях они чувствуют себя уверенно без укладки и каблуков. Общественное мнение для них не существует как регулятор поведения.

У нас же работает совершенно иная схема. С детства нас приучают к мысли, что каждый выход в свет — это презентация. Мы слышим: "Куда ты в таком виде собралась?", "Тебе уже не 20, зачем это надевать?".

Возраст как ценность или как проблема

В Европе женщины не боятся цифр в паспорте. Они не стремятся выглядеть на 25 в 45 и часто выглядят старше своих лет — и их это устраивает. Седые волосы, морщины, естественная полнота — все это принимается как данность, а не как повод для срочной борьбы.

Россиянки мыслят иначе. Уже после 30 лет начинается активная работа над сохранением молодости: косметологи, фитнес, дорогая косметика, продуманное питание.

Финансы и роли

Европейские женщины ставят карьеру и личное развитие во главу угла. Они не ждут принца с кошельком, не грезят замужеством как единственной целью. Счет в ресторане делят пополам, нанимают няню для детей и выходят на работу через пару месяцев после родов. Финансовая независимость для них — база, а не опция.

В России модель остается традиционной: муж зарабатывает, жена ведет дом и растит детей. И даже если женщина работает, она редко воспринимает свой доход как основной.

Главный вывод

Русские и европейские женщины никогда не станут одинаковыми — и это прекрасно. У каждого подхода есть свои плюсы: мы выигрываем в ухоженности и женственности, они — в свободе и отсутствии страха осуждения. Выбирайте то, что делает вас счастливой, и не оглядывайтесь на чужие стандарты.

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