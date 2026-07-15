Народные приметы на 15 июля: запомните запреты — и день пройдёт гладко, а год будет удачным

Приметы 15 июля: что можно и что нельзя делать, погодные знаки и запреты для привлечения удачи в дом.

15 июля — день, окружённый множеством поверий и старинных предостережений. В народе считалось, что от поведения в этот день зависит благополучие семьи, урожай и даже здоровье. Одни действия привлекают удачу, другие — строго запрещены, чтобы не навлечь беду.

Добрые знаки: что принесёт благополучие

В этот день особенно ценятся домашние уют и семейные традиции. Ужин с варениками, начиненными вишней, символизирует достаток и мир в доме. Такое блюдо наполняет жилище теплом и радостью.

Посадка берёзы у дома — ещё одна благая примета. Дерево становится оберегом, защищающим от злых сил и недобрых людей. Девушкам, мечтающим о счастье, советуют подойти к берёзе и загадать желание — считается, что оно точно сбудется.

Строгие запреты: чего избегать

В этот день действуют многочисленные ограничения. Есть риск, что ссоры и споры обернутся затяжными проблемами со здоровьем, особенно с зубами. Пустословие и сплетни тоже под запретом — они привлекают неудачи.

Не нужно пересаживать растения — они могут не прижиться. Лень также считается плохим знаком: без стараний успеха не видать. Особенно строго запрещено ломать ветви берёзы или рубить её. Нарушителя ждут серьёзные последствия.

Незамужним девушкам нельзя оставлять на ночь грязную посуду или немытый пол — будущий супруг будет с плохой репутацией. От переезда, перестановки мебели и крупных приобретений также лучше отказаться. К водоёмам подходить нельзя — по поверьям, можно встретить русалку.

Приметы погоды

По природным знакам судили о ближайшей погоде. Утренняя роса — к дождю. Рыба, плещущаяся у поверхности, обещает устойчивое тепло. Быстро высохший асфальт после дождя — ожидали затяжного ненастья. Западный ветер указывал на осадки. Туман над водой с утра — к ясному дню. Если муравьёв не видно — погода испортится. Рой крылатых муравьёв — к сильному ливню.

Вывод

15 июля — день, полный народной мудрости и строгих предостережений. Соблюдение традиций, добрые поступки и уважение к природе помогают привлечь удачу. А внимание к погодным приметам подскажет, что ждать от ближайших дней.

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