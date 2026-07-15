Сдал ЕГЭ — получил 100 тысяч: СПбГАУ превращает абитуриентов в «дорогих» специалистов

Выплата зависит от категории поступающего.

Сельское хозяйство сегодня — это не про лопату и грядки, а про высокие технологии, дроны и большие деньги.

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ) решил доказать это делом. В 2026 году абитуриенты смогут получить приятный бонус — до 100 тысяч рублей прямо на старте учебы.

Деньги за знания: кому и сколько заплатят?

Университет ввел систему разовых выплат, чтобы поддержать самых толковых и целеустремленных ребят. Суммы распределили так:

100 000 рублей — получат отличники. Если вы набрали высокие баллы ЕГЭ по профильным предметам и поступили на очку, деньги ваши.

— получат отличники. Если вы набрали высокие баллы ЕГЭ по профильным предметам и поступили на очку, деньги ваши. 30 000 рублей — выплатят тем, кто поступает по «целевому». Это когда за вас платит будущее предприятие, а вы гарантированно получаете работу после диплома.

— выплатят тем, кто поступает по «целевому». Это когда за вас платит будущее предприятие, а вы гарантированно получаете работу после диплома. 30 000 рублей — дадут выпускникам специальных агроклассов. Это отличный стимул для тех, кто начал знакомиться с профессией еще со школы, сообщает ТАСС.

Аграрии сейчас в дефиците

Многие до сих пор думают, что в сельхоз никто не идет. Это миф. В этом году в приемную комиссию подали уже больше 17 тысяч заявлений! Конкурс серьезный.

Люди понимают: еда нужна всегда. А значит, без работы вы точно не останетесь. Сейчас АПК (агропромышленный комплекс) — это одна из самых стабильных отраслей в стране.

Это уже не «колхоз», а высокие технологии

Почему университет готов платить такие деньги? Всё просто: отрасли нужны светлые головы. Современная ферма или теплица — это сложнейшие компьютерные системы.

В СПбГАУ учат работать с генетикой, робототехникой и цифровым управлением. Дополнительный плюс — тесная связь с бизнесом. У

Проблема кадров в сельском хозяйстве стоит остро. Не хватает зоотехников, ветеринаров, инженеров и агрономов нового поколения.

Программа выплат — это способ привлечь в отрасль городских ребят и поддержать сельских.

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