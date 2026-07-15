Сдал ЕГЭ — получил 100 тысяч: СПбГАУ превращает абитуриентов в «дорогих» специалистов

Сельское хозяйство сегодня — это не про лопату и грядки, а про высокие технологии, дроны и большие деньги.
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ) решил доказать это делом. В 2026 году абитуриенты смогут получить приятный бонус — до 100 тысяч рублей прямо на старте учебы.
Деньги за знания: кому и сколько заплатят?
Университет ввел систему разовых выплат, чтобы поддержать самых толковых и целеустремленных ребят. Суммы распределили так:
- 100 000 рублей — получат отличники. Если вы набрали высокие баллы ЕГЭ по профильным предметам и поступили на очку, деньги ваши.
- 30 000 рублей — выплатят тем, кто поступает по «целевому». Это когда за вас платит будущее предприятие, а вы гарантированно получаете работу после диплома.
- 30 000 рублей — дадут выпускникам специальных агроклассов. Это отличный стимул для тех, кто начал знакомиться с профессией еще со школы, сообщает ТАСС.
Аграрии сейчас в дефиците
Многие до сих пор думают, что в сельхоз никто не идет. Это миф. В этом году в приемную комиссию подали уже больше 17 тысяч заявлений! Конкурс серьезный.
Люди понимают: еда нужна всегда. А значит, без работы вы точно не останетесь. Сейчас АПК (агропромышленный комплекс) — это одна из самых стабильных отраслей в стране.
Это уже не «колхоз», а высокие технологии
Почему университет готов платить такие деньги? Всё просто: отрасли нужны светлые головы. Современная ферма или теплица — это сложнейшие компьютерные системы.
В СПбГАУ учат работать с генетикой, робототехникой и цифровым управлением. Дополнительный плюс — тесная связь с бизнесом. У
Проблема кадров в сельском хозяйстве стоит остро. Не хватает зоотехников, ветеринаров, инженеров и агрономов нового поколения.
Программа выплат — это способ привлечь в отрасль городских ребят и поддержать сельских.
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