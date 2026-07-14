Что не стоит делать в поезде - эти ошибки допускает каждый: РЖД о них не расскажут

Названы ошибки, которые нельзя допускать в поезде

Для комфортного путешествия на поезде необходимо знать не только правила, установленные РЖД, но и следовать советам, которые обычно используют пассажиры со стажем. Это поможет обезопасить себя от неприятностей. Что не стоит делать в поезде?

Заряжать телефон от розетки

Звучит глупо, но важно учитывать, что так советуют делать некоторые проводники. Напряжение в телефоне не является стабильным. Оно способно “скакать” при торможении или на станциях. Даже самый хороший смартфон может не пережить таких скачков. Лучше воспользоваться повербанком, воткнуть его в розетку, а от этого устройства уже подключать телефон.

Принимать еду и напитки от попутчиков

Всегда следует отказывать незнакомым людям, если они пытаются вас накормить. Сложно понять их цели, поэтому лучше употреблять только свою еду и напитки.

Класть кошелек под подушку

Место кажется надежным, но именно его в первую очередь проверяют воры. Особенно рискованно класть кошелек под подушку ночью.

Трогать шторы

Шторы в поезде нельзя назвать чистыми, так как они стираются не так уж и часто. Их постоянно трогают другие пассажиры, поэтому лучше их вообще не касаться. Если хочется прикрыться от света, то стоит воспользоваться маской для сна.

Просыпаться в последний момент

“За час до прибытия в вагоне начинается хаос: очередь в туалет, хлопающие полки, шуршание пакетов, нервы. Все хотят умыться одновременно. Я встаю раньше (иногда часов в 5-6 утра) утра, когда большинство пассажиров ещё спит. Умываюсь спокойно и возвращаюсь на полку и ещё успеваю подремать”, - сообщает канал “Путешествия с фотоаппаратом”.

Оставлять вещи перед сном на столике

Поезд может резко затормозить, после чего все бутылки, стаканы и прочие предметы окажутся на полу.

Опыт автора

Когда путешествую на поезде, то также стараюсь собираться заранее. Никогда не делаю это в самый последний момент, так как понимаю, что могу оставить вещи в вагоне. Собираюсь с вечера, все проверяю на несколько раз, только после чего ложусь спать.

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