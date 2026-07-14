1 стакан уксуса в унитаз на ночь — и утром даже вековая грязь смывается без усилий, чистота как в отеле

Чистка унитаза уксусом: народный метод без агрессивной химии — доступно, эффективно и безопасно.

Чистота унитаза — в первую очередь вопрос гигиены. Дорогие магазинные гели нередко не справляются с налётом и запахом. На помощь приходят народные средства — например, обычный уксус. Он доступен, дёшевый и эффективно удаляет загрязнения без хлора и агрессивных кислот, пишет ИА AmurMedia.

Как уксус воздействует на загрязнения

Уксусная кислота отлично справляется с известковым налётом, обеззараживает поверхность и убирает неприятные ароматы. Если оставить средство в чаше на несколько часов, оно может справиться даже с ржавчиной и мочевым камнем. Однако этот метод следует рассматривать как средство для удаления минеральных отложений, а не как полноценную замену генеральной уборке.

Как использовать уксус для чистки

На стенки унитаза наливают 1–2 стакана столового уксуса и оставляют на ночь. За это время кислота размягчает налёт и загрязнения. Утром достаточно пройтись по поверхности щёткой и смыть водой. Для усиления эффекта уксус можно смешать с содой — реакция усиливает очищающее действие.

Личный опыт автора

Когда я перестала справляться с налётом в унитазе с помощью магазинных средств, я решила попробовать уксус. Залила на ночь, а утром просто прошлась ёршиком. Результат меня удивил — налёт ушёл почти полностью, а запах исчез. Этот метод применяю раз в месяц для профилактики. Это дёшево, просто и безопасно.

Вывод

Уксус — доступное и эффективное средство для чистки унитаза. Он удаляет налёт, дезинфицирует и устраняет запахи. Для стойких загрязнений оставляют на ночь, для усиления эффекта смешивают с содой.

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