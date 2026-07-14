Космический кастинг: Лензоопарк ищет имена для южных гостий

В Петербурге — долгожданные гости. Впервые за несколько лет в Ленинградском зоопарке поселились верблюды. Это две молодые самки, которые родились в 2023 году.
Сейчас они активно обживают свой новый дом и привыкают к петербургскому небу.
Долгая дорога с юга
Верблюдицы проделали огромный путь. Они приехали к нам из Краснодарского края, с этно-фермы неподалеку от Черного моря. Малышки провели в дороге два дня и преодолели более 2000 километров.
Несмотря на то, что верблюды ассоциируются с жарой, наши новые соседки — двугорбые (бактрианы).
Природа наградила их густой шерстью, так что питерские дожди и будущие зимние морозы им не страшны. Главное сейчас — дать им привыкнуть к новой обстановке без лишнего шума.
Как назвать «корабль пустыни»?
У верблюдиц до сих пор нет имен, и зоопарк решил доверить это важное дело горожанам. Но есть одно интересное условие: имена должны быть «космическими».
Сотрудники просят выбирать названия в честь известных созвездий. Например, Андромеда, Кассиопея или Лира. Фантазия почти не ограничена, главное — придерживаться звездной тематики.
Как принять участие в конкурсе?
Просто написать в комментариях в соцсетях не получится. Зоопарк хочет, чтобы вы сначала познакомились с животными лично.
- Приходите в зоопарк в ближайшие дни.
- Найдите вольер с верблюдами (он рядом с большим шатром).
- Напишите свой вариант на бумажке и опустите в специальный ящик.
Имена выберут специалисты, которые ухаживают за копытными. Тех, чьи идеи понравятся больше всего, наградят двумя бесплатными билетами в зоопарк.
Когда ждать результатов?
Конкурс продлится совсем недолго. Итоговое решение объявят уже 27 июля в официальных соцсетях зоопарка.
Важный момент: сотрудники очень просят гостей вести себя тихо у вольера. Верблюдицы еще маленькие, они только-только начали осваиваться.
Давайте встретим их гостеприимно, чтобы они чувствовали себя в Петербурге как дома!
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