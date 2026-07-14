Эксперты советуют не спешить с перерасчетом пенсий — россиян предупредили о рисках

Почему пенсионерам не стоит торопиться

Не все пенсионеры знают, что попытка увеличить пенсию через перерасчёт по формуле «60 месяцев работы подряд» иногда даёт обратный эффект. Эксперт Людмила Иванова‑Швец предупреждает: без детальной проверки документов можно случайно уменьшить выплаты.

В чём суть «слепого» перерасчёта

До 2002 года пенсию можно рассчитать двумя способами: через индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) либо по заработку за любые 60 месяцев подряд.

На первый взгляд, вариант с 60 месяцами выглядит заманчиво, особенно если в тот период зарплата была высокой.

Но итог зависит от множества факторов: соотношения заработка со средней по стране, учтённого стажа и других параметров. Бывает, что новый расчёт снижает итоговую сумму.

Почему пенсия может уменьшиться

СФР делает перерасчёт только при наличии оснований — например, новых документов о стаже или заработке. При этом изменение может пойти как вверх, так и вниз.

Если новый вариант оказывается невыгодным, СФР не меняет выплату и уведомляет пенсионера. Но сам факт проверки иногда вскрывает нюансы, которые влияют на итоговую цифру.

Практические советы: как действовать без риска

Соберите все документы о стаже и зарплате за выбранный период — справки, выписки, трудовые договоры.

Проверьте, как соотносится ваш заработок за эти 60 месяцев со средним по стране в те годы: именно этот коэффициент сильно влияет на результат.

Обязательно проконсультируйтесь в отделении СФР: специалисты подскажут, будет ли перерасчёт выгодным в вашем случае.

Вывод

Перерасчёт пенсии — не гарантия прибавки: в отдельных ситуациях он способен сократить выплаты. Главное правило — не спешить с заявлением, а сначала всё перепроверить и получить профессиональную оценку. Такой подход убережёт от неприятных сюрпризов и сохранит стабильный доход.

Мнение россиян

«Думала, возьму свои самые «богатые» 5 лет — и пенсия подрастёт. А оказалось, что не всё так просто, и в итоге могла потерять пару тысяч», — Валентина, 68 лет. «Лучше лишний раз сходить в фонд и спросить, чем потом кусать локти из‑за неверного заявления», — Сергей, 71 год. «Мне в фонде сразу сказали: сначала считаем, потом решаем. И правильно — деньги на кону серьёзные», — Нина, 65 лет.

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