Эксперты советуют не спешить с перерасчетом пенсий — россиян предупредили о рисках

Не все пенсионеры знают, что попытка увеличить пенсию через перерасчёт по формуле «60 месяцев работы подряд» иногда даёт обратный эффект. Эксперт Людмила Иванова‑Швец предупреждает: без детальной проверки документов можно случайно уменьшить выплаты.
В чём суть «слепого» перерасчёта
До 2002 года пенсию можно рассчитать двумя способами: через индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) либо по заработку за любые 60 месяцев подряд.
На первый взгляд, вариант с 60 месяцами выглядит заманчиво, особенно если в тот период зарплата была высокой.
Но итог зависит от множества факторов: соотношения заработка со средней по стране, учтённого стажа и других параметров. Бывает, что новый расчёт снижает итоговую сумму.
Почему пенсия может уменьшиться
СФР делает перерасчёт только при наличии оснований — например, новых документов о стаже или заработке. При этом изменение может пойти как вверх, так и вниз.
Если новый вариант оказывается невыгодным, СФР не меняет выплату и уведомляет пенсионера. Но сам факт проверки иногда вскрывает нюансы, которые влияют на итоговую цифру.
Практические советы: как действовать без риска
- Соберите все документы о стаже и зарплате за выбранный период — справки, выписки, трудовые договоры.
- Проверьте, как соотносится ваш заработок за эти 60 месяцев со средним по стране в те годы: именно этот коэффициент сильно влияет на результат.
- Обязательно проконсультируйтесь в отделении СФР: специалисты подскажут, будет ли перерасчёт выгодным в вашем случае.
Вывод
Перерасчёт пенсии — не гарантия прибавки: в отдельных ситуациях он способен сократить выплаты. Главное правило — не спешить с заявлением, а сначала всё перепроверить и получить профессиональную оценку. Такой подход убережёт от неприятных сюрпризов и сохранит стабильный доход.
Мнение россиян
«Думала, возьму свои самые «богатые» 5 лет — и пенсия подрастёт. А оказалось, что не всё так просто, и в итоге могла потерять пару тысяч», — Валентина, 68 лет.
«Лучше лишний раз сходить в фонд и спросить, чем потом кусать локти из‑за неверного заявления», — Сергей, 71 год.
«Мне в фонде сразу сказали: сначала считаем, потом решаем. И правильно — деньги на кону серьёзные», — Нина, 65 лет.
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