Золотая черёмуха, вырванные цикасы и коварные ветки: Александровский парк открылся после сильнейшего шторма за 30 лет

Несмотря на открытие последствия шторма продолжают устранять.

После мощного урагана, который пронесся над городом, Александровский парк наконец-то открыл свои ворота.

Гулять разрешают с 7 утра до 10 вечера, платить за вход не нужно. Соседний Екатерининский парк тоже работает, там всё в порядке.

Самое важное — безопасность

Хотя парк открыт, это не значит, что последствия шторма полностью устранили. Главная проблема сейчас — это «зависшие» сучья.

Ветер надломил тяжелые ветки, и они застряли в кронах. В любой момент такая «пика» может упасть на голову.

Поэтому сотрудники музея огородили опасные места лентами. Пожалуйста, не заходите за них! Это не просто формальность, а реальный риск для жизни.

Печальные потери: минус 150 деревьев

Стихия ударила по паркам очень больно. Старожилы говорят, что такого разгула не видели последние 30 лет.

В Александровском парке упало 98 деревьев.

В Екатерининском — 51 дерево.

Сильно пострадали Рамповая аллея и дубовая роща у Орловских ворот.

Особенно жалко редкую черёмуху Маака в Собственном садике. Ей было больше 80 лет, пишет 78.ru.

Это дерево с необычной «золотистой» корой привезли когда-то с Дальнего Востока, и оно было настоящим украшением коллекции.

Также ветер буквально вырвал с корнем экзотические цикасы в вазонах на Камероновой галерее.

Сколько времени займет уборка

Чтобы полностью привести все порядокд, музею понадобится минимум две недели. План работ такой:

Сначала дочистят Екатерининский парк, так как там больше всего туристов. Затем основные силы бросят на Александровский. В последнюю очередь приведут в порядок Баболовский парк — он самый дикий, и там еще даже не успели подсчитать все упавшие стволы.

Ранее «Городовой» рассказывал, как за одну ночь Павловск потерял 200 деревьев и 30 лет истории.