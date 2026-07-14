Деревянное чудо в Ушково: Беглов рассказал, как спасают «дачу с башенкой»

Губернатор Александр Беглов подписал закон, который устанавливает новый порядок рассмотрения повторных заявок на включение здания в перечень объектов культурного наследия.

В Курортном районе Петербурга станет одним потенциальным памятником больше. Старинный деревянный дом в посёлке Ушково рекомендовали включить в список объектов культурного наследия.

Это не просто «старая постройка», а настоящий свидетель эпохи модерна, который чудом пережил войны и пожары.

Усадьба «Клавдино» и её хозяин

Дом находится на Сосновой улице. В начале прошлого века это место называлось красивым именем — усадьба «Клавдино».

Построил её в 1910-х годах Николай Романов. Но не родственник царя, а потомственный дворянин и чиновник из городской управы.

Николай Романов жил здесь до самой революции 1917 года. В те времена северное побережье Финского залива было «русским Голливудом» или «Силиконовой долиной» для творческой элиты.

Здесь отдыхали, писали картины и сочиняли стихи.

Архитектурный детектив

Почему этот дом так важен? Во-первых, это северный модерн — стиль с асимметричными формами, башенками и необычными окнами.

В советское время декор на фасадах упростили, убрали «лишние» украшения, но сам каркас и облик здания остались прежними.

Сейчас экспертам предстоит самое интересное — государственная экспертиза. Специалисты будут копаться в архивах, чтобы точно узнать имя архитектора. Для историков это всегда азартная охота за фактами.

Школа вместо дачи

У дома в Ушково счастливая судьба. Многие заброшенные деревянные дачи в Петербурге просто сгорают или гниют. А в этом доме сейчас находится частная школа.

Здание обитаемо, оно отапливается и живет, что для деревянной постройки — лучший залог долголетия.

Всего в Петербурге осталось около 280 таких деревянных памятников, сообщает Администрация Санкт-Петербурга.

Это очень мало, учитывая, сколько их было сто лет назад. Поэтому каждый такой «выживший» дом — на вес золота.

Новые правила игры: подать заявку станет сложнее

Пока одни дома спасают, правила для активистов меняются. Губернатор Александр Беглов подписал закон, который корректирует порядок охраны памятников.

Что изменилось для обычных людей:

Заявлять можно всё: любой человек или фирма всё ещё могут предложить здание на статус памятника. Второй шанс — только с доказательствами: если дому один раз уже отказали в защите, подать заявку снова «просто так» не получится. Теперь нужно обязательно найти в архивах новые факты или документы, которые раньше никто не видел.

Проще говоря: процедура стала строже. Чтобы защитить здание, теперь мало просто сказать «оно красивое». Нужны исторические доказательства.

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