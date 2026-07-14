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30 тысяч метров идеальной дороги: Невский проспект полностью обновили, спрятав внутри металл

Опубликовано: 14 июля 2026 10:23
 Проверено редакцией
30 тысяч метров идеальной дороги: Невский проспект полностью обновили, спрятав внутри металл
30 тысяч метров идеальной дороги: Невский проспект полностью обновили, спрятав внутри металл
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Главная улица города открыта после масштабного ремонта.

Хорошие новости для водителей и тех, кто любит прокатиться по центру с ветерком. Ограничения на Невском проспекте сняты.

Участок от площади Восстания до площади Александра Невского полностью готов и открыт для движения.

Уложились в две недели

Ремонт пролетел практически незаметно. Рабочие вышли на объект 28 июня, а уже 14 июля дорогу открыли. Полтора километра нового полотна переложили чуть больше чем за 14 дней.

Чтобы не превращать центр города в одну сплошную пробку, ремонт разбили на два этапа. Сначала сделали кусок до Исполкомской улицы, а затем — до «Старо-Невского».

Пока на одной части клали асфальт, по другой можно было проехать.

Секрет «вечного» асфальта

Невский проспект — это не просто дорога, а место с большой нагрузкой. Тысячи машин, тяжелые автобусы и троллейбусы за год превращают обычное покрытие в «стиральную доску».

В этот раз дорожники использовали особые технологии:

  • Спецсостав: Асфальтобетонную смесь подбирали специально, чтобы она была прочнее обычной.
  • Стальная сетка: В местах, где автобусы тормозят и разгоняются, под асфальт уложили металлическую сетку. Она помогает избежать глубоких колей и трещин.
  • Объемы: Всего перестелили около 30 тысяч квадратных метров дороги, сообщает Администрация Северной столицы.

Кстати, работы шли практически круглосуточно, а за качеством следили в реальном времени. Специалисты обещают, что такое покрытие прослужит долго, несмотря на питерскую погоду и плотный трафик.

Что еще нужно знать

За два года городские службы полностью привели главную магистраль Петербурга в порядок. Теперь от начала и до конца проспекта — ровный асфальт без заплаток.

Это не только комфорт, но и безопасность: тормозной путь на качественном покрытии короче, а разметка видна гораздо лучше.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ленобласти разрешили заправлять канистры.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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