Правило 2 миллиметров и коварная соль: как не превратить кабачковые чипсы в липкое разочарование

Каждый дачник в конце сезона сталкивается с «кабачковым апокалипсисом». Когда раздавать их уже некому, в голову приходит мысль: а не засушить ли их?
Давайте разберемся, стоит ли игра свеч и как сделать это правильно.
Единственный смысл сушки — чипсы
Как рассказал "Городовому" шеф-повар Иван Кудряшов, единственный адекватный вариант — это чипсы. Они получаются легкими и приятно хрустят.
Еще сушеные кольца используют для украшения блюд в ресторанах. Для всего остального сушка кабачка — сомнительная затея.
Секреты хрустящего перекуса
Чтобы получить классные чипсы, забудьте про толстые ломтики.
- Режьте максимально тонко — буквально 1.5–2 мм.
- Используйте овощечистку или специальную терку (мандолину).
- Разложите их в один слой на пергамент или решетку.
"Лучше солить после сушки, потому что кабачки сразу же размягчатся, могут поприлипать и при отрывании просто поломаются", - говорит эксперт.
Температурный режим
Тут все зависит от цели:
- Бережная сушка (55–85°C). Кабачок просто высохнет, сохранив светлый цвет.
- Эффект жареных чипсов (100–105°C). Овощ подрумянится, приобретет карамельный оттенок и станет по-настоящему хрустящим.
Специи для вкуса
Сам по себе кабачок безвкусный. Он как чистый лист бумаги — какой вкус дадите, такой и будет.
- Топ сочетаний: сушеный чеснок и копченая паприка.
- Для гурманов: кориандр, тархун или смесь черного и красного перцев. Специи можно добавлять сразу — они отлично «прикипают» к поверхности при сушке.
Стоит ли потом из них готовить?
Добавлять сушеный кабачок в суп или рагу — то еще удовольствие.
"Использовать его в готовке уже будет сложно, потому что его нужно будет размачивать. А тогда зачем мы его сушили? Либо же его сразу же резать на какие-нибудь маленькие части и добавлять в блюдо.
Но нужно учитывать, что ему нужно напитаться влагой, иначе он будет просто жёсткий и блюдо будет невкусным", - отмечает шеф-повар.
Проще и вкуснее использовать свежий овощ. Если уж решили сушить — ешьте как готовую закуску.
Как хранить
Сушеные кабачки мгновенно впитывают влагу из воздуха. Если оставить их в открытой тарелке, через час они станут «резиновыми».
Совет: Сразу после остывания переложите чипсы в стеклянную банку с плотной крышкой или в вакуумный пакет. Так они сохранят хруст на несколько месяцев.
Вердикт: сушить кабачки стоит только ради оригинального перекуса. Это вкусно, необычно и заменяет вредные магазинные чипсы. Но готовить из них полноценные блюда зимой — затея на любителя.
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