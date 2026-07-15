Правило 2 миллиметров и коварная соль: как не превратить кабачковые чипсы в липкое разочарование

Шеф-повар рассказал, стоит ли сушить кабачки.

Каждый дачник в конце сезона сталкивается с «кабачковым апокалипсисом». Когда раздавать их уже некому, в голову приходит мысль: а не засушить ли их?

Давайте разберемся, стоит ли игра свеч и как сделать это правильно.

Единственный смысл сушки — чипсы

Как рассказал "Городовому" шеф-повар Иван Кудряшов, единственный адекватный вариант — это чипсы. Они получаются легкими и приятно хрустят.

Еще сушеные кольца используют для украшения блюд в ресторанах. Для всего остального сушка кабачка — сомнительная затея.

Секреты хрустящего перекуса

Чтобы получить классные чипсы, забудьте про толстые ломтики.

Режьте максимально тонко — буквально 1.5–2 мм.

Используйте овощечистку или специальную терку (мандолину).

Разложите их в один слой на пергамент или решетку.

"Лучше солить после сушки, потому что кабачки сразу же размягчатся, могут поприлипать и при отрывании просто поломаются", - говорит эксперт.

Температурный режим

Тут все зависит от цели:

Бережная сушка (55–85°C). Кабачок просто высохнет, сохранив светлый цвет. Эффект жареных чипсов (100–105°C). Овощ подрумянится, приобретет карамельный оттенок и станет по-настоящему хрустящим.

Специи для вкуса

Сам по себе кабачок безвкусный. Он как чистый лист бумаги — какой вкус дадите, такой и будет.

Топ сочетаний: сушеный чеснок и копченая паприка.

сушеный чеснок и копченая паприка. Для гурманов: кориандр, тархун или смесь черного и красного перцев. Специи можно добавлять сразу — они отлично «прикипают» к поверхности при сушке.

Стоит ли потом из них готовить?

Добавлять сушеный кабачок в суп или рагу — то еще удовольствие.

"Использовать его в готовке уже будет сложно, потому что его нужно будет размачивать. А тогда зачем мы его сушили? Либо же его сразу же резать на какие-нибудь маленькие части и добавлять в блюдо. Но нужно учитывать, что ему нужно напитаться влагой, иначе он будет просто жёсткий и блюдо будет невкусным", - отмечает шеф-повар.

Проще и вкуснее использовать свежий овощ. Если уж решили сушить — ешьте как готовую закуску.

Как хранить

Сушеные кабачки мгновенно впитывают влагу из воздуха. Если оставить их в открытой тарелке, через час они станут «резиновыми».

Совет: Сразу после остывания переложите чипсы в стеклянную банку с плотной крышкой или в вакуумный пакет. Так они сохранят хруст на несколько месяцев.

Вердикт: сушить кабачки стоит только ради оригинального перекуса. Это вкусно, необычно и заменяет вредные магазинные чипсы. Но готовить из них полноценные блюда зимой — затея на любителя.

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