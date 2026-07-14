2 ложки в фарш — и котлеты тают во рту: нежные, сочные, никто не угадает секрет

Как сделать котлеты сочными и пышными: секрет с манной крупой — простой способ улучшить фарш для ресторанного результата.

Котлеты — одно из самых любимых домашних блюд. Но не всегда они получаются мягкими, сочными и пышными. Есть простой способ улучшить фарш, который не требует дорогих ингредиентов или сложных манипуляций. Достаточно добавить немного манной крупы, пишет автор Дзен-блога "Кулинарный техникум".

Почему манка работает лучше хлеба

Манная крупа впитывает лишнюю влагу и удерживает мясной сок внутри котлеты. В отличие от хлеба, она не разрыхляет фарш, а связывает его, делая массу более однородной. В результате котлеты получаются нежными и сохраняют форму при жарке.

Как правильно добавить манку

На 500 граммов фарша достаточно 2 чайных ложек сухой манки. Её добавляют непосредственно в фарш, тщательно перемешивают и убирают в холодильник на 10–15 минут. За это время крупа набухает и начинает работать. Затем из фарша формируют котлеты и жарят как обычно.

Дополнительный секрет: отбить фарш

Для ещё более мягкой текстуры фарш перед формированием котлет слегка отбивают — бросают массу в миску с небольшой высоты несколько раз. Это делает котлеты более воздушными и помогает им лучше держать форму.

Личный опыт автора

Раньше мои котлеты часто получались сухими или разваливались на сковороде. Я перепробовала разные рецепты, но результат не радовал. Когда узнала о манке, решила попробовать. Уже после первой попытки котлеты стали сочнее и пышнее. Теперь всегда добавляю манку в фарш и слегка отбиваю его перед жаркой.

Вывод

Манная крупа — простой и эффективный способ сделать котлеты сочными и пышными. Добавляйте 2 чайные ложки на 500 г фарша, дайте постоять 10–15 минут и слегка отбейте массу. Результат превзойдёт ожидания.

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