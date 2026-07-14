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Никаких исключений: чиновникам Ленобласти ограничили лимит бензина и запретили пустые разъезды

Опубликовано: 14 июля 2026 16:45
 Проверено редакцией
Никаких исключений: чиновникам Ленобласти ограничили лимит бензина и запретили пустые разъезды
Никаких исключений: чиновникам Ленобласти ограничили лимит бензина и запретили пустые разъезды
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Дрозденко призвал чиновников отказаться от лишних поездок.

В Ленинградской области вводят режим экономии топлива. Губернатор Александр Дрозденко решил, что в непростые времена власть должна быть ближе к народу.

Теперь чиновники не смогут заправлять свои служебные машины «до полного» без ограничений.

Чиновники — в общую очередь

Главная новость: для правительственных машин установили такой же лимит на бензин, как и для обычных жителей. Никаких спецталонов и исключений.

Губернатор выразился прямо: если мы просим людей потерпеть временные трудности, то и власть должна подавать пример.

Более того, госслужащим «настоятельно рекомендовали» поменьше кататься по региону без острой необходимости. Такие же правила теперь действуют и в районах области.

10 литров для газонокосилок

Многие дачники переживали, что из-за ограничений на заправках нельзя будет купить бензин для техники. Власти договорились с нефтяниками: теперь в канистру можно налить до 10 литров.

Этого хватит, чтобы заправить бензопилу или покосить траву на участке. Главное условие — канистра должна быть специальной (металлической или из особого пластика по ГОСТу).

Где искать бензин: поможет карта

Чтобы водители не нарезали круги по городу в поисках нужной марки топлива, «Яндекс» открыл доступ к специальной карте, пишет ТАСС.

Раньше ее видели только таксисты, а теперь — все желающие в Москве и Петербурге.

В приложении можно посмотреть:

  • На каких АЗС есть бензин нужной марки.
  • Где собрались самые большие очереди.
  • Как давно обновлялась информация.

Скоро этот сервис обещают запустить и в других крупных городах.

Ранее «Городовой» рассказывал, как экономить бензин.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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