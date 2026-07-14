Никаких исключений: чиновникам Ленобласти ограничили лимит бензина и запретили пустые разъезды

В Ленинградской области вводят режим экономии топлива. Губернатор Александр Дрозденко решил, что в непростые времена власть должна быть ближе к народу.
Теперь чиновники не смогут заправлять свои служебные машины «до полного» без ограничений.
Чиновники — в общую очередь
Главная новость: для правительственных машин установили такой же лимит на бензин, как и для обычных жителей. Никаких спецталонов и исключений.
Губернатор выразился прямо: если мы просим людей потерпеть временные трудности, то и власть должна подавать пример.
Более того, госслужащим «настоятельно рекомендовали» поменьше кататься по региону без острой необходимости. Такие же правила теперь действуют и в районах области.
10 литров для газонокосилок
Многие дачники переживали, что из-за ограничений на заправках нельзя будет купить бензин для техники. Власти договорились с нефтяниками: теперь в канистру можно налить до 10 литров.
Этого хватит, чтобы заправить бензопилу или покосить траву на участке. Главное условие — канистра должна быть специальной (металлической или из особого пластика по ГОСТу).
Где искать бензин: поможет карта
Чтобы водители не нарезали круги по городу в поисках нужной марки топлива, «Яндекс» открыл доступ к специальной карте, пишет ТАСС.
Раньше ее видели только таксисты, а теперь — все желающие в Москве и Петербурге.
В приложении можно посмотреть:
- На каких АЗС есть бензин нужной марки.
- Где собрались самые большие очереди.
- Как давно обновлялась информация.
Скоро этот сервис обещают запустить и в других крупных городах.
Ранее «Городовой» рассказывал, как экономить бензин.