Накрыли сорняки — и грядки чистые даже без прополки: простой метод борьбы с надоевшей проблемой

Как избавиться от сорняков

Сорняки представляют собой огромную проблему для каждого садовода, поскольку они способны активно развиваться на протяжении всего вегетационного периода не только на грядках, но и на дорожках, газонах и других участках. Их высокая устойчивость к засухе и избыточной влажности усложняет процесс полного искоренения.

Применение химических средств, несмотря на их эффективность, может оказать негативное воздействие не только на сорную растительность, но и на культивируемые овощные, ягодные и цветочные культуры. В связи с этим, приоритетным является поиск более безопасных и экологичных методов борьбы.

Агроном Ксения Давыдова рассказала об инновационном методе борьбы с сорняками.

Парниковый эффект для сорняков

Одним из наиболее действенных подходов является использование обычной тепличной пленки. В то время как агротекстиль также применяется для этих целей, его высокая стоимость делает пленочное покрытие экономически более выгодным решением.

Суть метода

Для реализации метода необходимо укрыть засоренный участок почвы парниковой пленкой, надежно зафиксировав ее по периметру с помощью камней или колышков.

Этот материал быстро нагревается, что приводит к термическому повреждению сорняков под воздействием солнечного излучения. Пленка также препятствует проникновению влаги, способствуя быстрому увяданию сорняков.

Через несколько дней нужно удалить укрывной материал, собрать остатки растительности и насладиться чистыми грядками, дорожками и другими зонами дачного участка.

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