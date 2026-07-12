Почему в российских поездах душно - кондиционеры не спасают: есть несколько причин

Названы причины, по которым летом в российских поездах душно

Во время путешествия на поезде пассажиры часто сталкиваются с тем, что в вагоне бывает душно. Может работать кондиционер, но от этого дышать легче не становится. Канал “1520. Все о путешествиях” рассказал о причинах этого подробнее.

Герметичность вагонов

Современные вагоны отличаются от старых герметичностью. В них установлены качественные окна, при этом иногда в вагоне может не быть ни одной форточки. Это связано с наличием кондиционера. Из-за этого естественная вентиляция прекращается.

В вагонах действует система приточной вентиляции, но она не работает постоянно. Обычно ее включает и отключает проводник, при этом она практически всегда отсутствует на длительных стоянках.

“Существует и еще одна проблема. Даже при включенной системе некоторые проводники используют режим рециркуляции, когда воздух просто гоняется по вагону без достаточного притока свежего снаружи. Формально вентиляция работает, а по факту пассажиры продолжают дышать одним и тем же воздухом”, - сообщил источник.

Подробнее о температурных нормах

В санитарных требованиях прописано, что если на улице температура выше +20 градусов, то в купе допускаются значения в +22…+26 градусов. В коридорах допустимая температура еще выше - +28 градусов.

Влажность

Большое значение имеет и влажность. Если ее показатели являются высокими, то будет создаваться ощущение тяжелого воздуха. В вагонах РЖД допускается влажность от 15 до 75%. Стоит отметить, что показатели рассчитываются только для вагонов с кондиционерами.

Опыт автора

“Мне повезло, так как я никогда не сталкивалась с духотой в поездах. Обычно путешествую осенью или весной, когда на улице наблюдается комфортная погода”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, в каких случаях пассажира могут высадить из поезда.

