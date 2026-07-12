Перестала ждать компост годами: траву в мешки на 3 дня — и посадки идут в бурный рост

Травяное удобрение в июле: быстрая и бесплатная подкормка для обильного плодоношения — рецепт настоя и правила применения.

Июль — время, когда растения активно плодоносят и тратят много сил. В этот период им особенно нужна поддержка. Травяное удобрение — простой и бесплатный способ подкормить овощи, не тратя деньги на покупные средства. Свежая трава, залитая водой и оставленная бродить, превращается в питательный коктейль, который быстро усваивается растениями, делится автор блога "Маленький сад на краю Вселенной".

Почему травяное удобрение работает

Скошенная трава, залитая водой, начинает бродить. В процессе выделяются азот, калий и микроэлементы — именно то, что нужно растениям в разгар плодоношения. Брожение занимает 5 дней, и результат — готовый концентрат, который разводят водой и используют для полива. Такая подкормка не только питает, но и стимулирует рост новых завязей, продлевая период плодоношения.

Как приготовить жидкий настой

Для приготовления понадобятся:

большая пластиковая бочка или ведро (металл не использовать — он окисляется);

свежескошенная трава — крапива, одуванчики, бобовые (без семян);

вода.

Траву плотно укладывают в ёмкость, заполняя её на две трети. Заливают водой, оставляя 10–15 см до края для пены. Для ускорения брожения можно добавить горсть древесной золы или старую банку с вареньем. Ёмкость накрывают крышкой или тканью и оставляют в тёплом месте на 5 дней. Каждый день нужно перемешивать. В готовом настое прекращает пенообразование и появляется характерный аромат.

Как применять

Готовый настой процеживают и разводят водой: 1 л настоя на 10 л воды. Поливают растения под корень, строго по влажной почве. Оптимальная частота — 1 раз в 10–14 дней. Не рекомендуется использовать настой чаще, чтобы не перекормить растения азотом. Важно: жидкость не должна попадать на листья и плоды.

Какие культуры отзываются лучше всего

Травяной настой особенно полезен для:

томатов, огурцов, перцев и баклажанов — усиливает завязь и налив плодов;

капусты — стимулирует рост кочанов;

ягодных кустарников — улучшает вкус и размер ягод.

Личный опыт автора

Я готовлю травяное удобрение каждое лето, и июль — мой любимый месяц для этого. Огурцы и томаты после полива настоем заметно оживают: завязей становится больше, плоды растут быстрее. Особенно радует, что всё делается из того, что растёт под ногами. Как просто и дёшево можно поддерживать урожай.

Вывод

Травяное удобрение в июле — быстрая и эффективная подкормка для овощей. Минимум затрат, максимум пользы. Настой из свежей травы питает растения, стимулирует плодоношение и помогает продлить сезон. Главное — не забывать про разбавление и полив только под корень.

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