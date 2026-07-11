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Из 500 г вишни готовлю морс - напиток освежает в любую жару: получается сладким и ароматным

Опубликовано: 11 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Из 500 г вишни готовлю морс - напиток освежает в любую жару: получается сладким и ароматным
Из 500 г вишни готовлю морс - напиток освежает в любую жару: получается сладким и ароматным
Городовой ру
Как приготовить морс из свежей вишни

Лучше отказаться от покупных прохладительных напитков и начать их готовить самостоятельно. Отличным вариантом станет вишневый морс. Портал “Аймук” поделился простым рецептом.

Ингредиенты:

  • вишня свежая - 500 г;
  • вода - 2,5 литра;
  • сахар - 1 стакан.

Приготовление:

Вишню промываем, удаляем косточки. Разминаем ягоды до получения сока, сливаем его в стакан (он пригодится позже). Вишню перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на средний огонь.

Доводим жидкость до кипения, сразу добавляем сахар. Убавляем огонь, варим 5 минут. После этого закрываем морс крышкой, даем ему настояться в течение нескольких часов при комнатной температуре.

Далее процеживаем напиток через сито, переливаем его в графин или бутылку. Добавляем концентрированный сок вишни и размешиваем. Подавать морс лучше всего в охлажденном виде. Он так лучше освежает.

Опыт автора

“Вишневый морс - мой любимый напиток. Пробовала его готовить из замороженной вишни, но из свежих ягод получается вкуснее. Иногда я не процеживаю морс, так как люблю лакомиться ягодами”, - рассказала Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить шарлотку с дыней.

Автор:
Полина Аксенова
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