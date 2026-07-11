1 прокладка в стиралку — и резинка всегда чистая, без плесени и вони: сантехник научил

Как избавиться от затхлого запаха и плесени в стиралке.

Чистота стиральной машины — это не только внешний блеск, но и гигиена вашего белья. Одна из самых уязвимых зон — резиновый уплотнитель люка, который постоянно контактирует с влагой и моющими средствами. Именно в его складках скапливается трудноудаляемый налет, становящийся причиной неприятного запаха, сообщает ИА SevastopolMedia.

Чтобы справиться с этой проблемой без лишних усилий, существует проверенный лайфхак с использованием гигиенической прокладки.

Почему манжета требует особого внимания

Влага и микрочастицы порошка оседают в глубине резиновых изгибов после каждого цикла стирки. Со временем к ним добавляются частицы ткани и кожный жир, создавая питательную среду для плесени.

Стандартная губка или тряпка бессильны против труднодоступных складок, поэтому грязь имеет свойство накапливаться там месяцами. Обычное протирание поверхности не решает проблему, а лишь маскирует ее до следующей стирки.

Суть метода

Главный секрет успеха — в свойствах самой прокладки. Будучи мягкой и высокогигроскопичной, она отлично впитывает моющий раствор и плотно контактирует с загрязненной поверхностью. Благодаря своей форме она проникает в глубокие складки манжеты, обеспечивая длительный контакт чистящего средства с налетом. Это позволяет размягчить застарелую грязь без механического трения, которое может повредить резину.

Пошаговая инструкция для быстрой очистки

Есть четкий алгоритм:

Пропитка: Нанесите гель для посуды, мыльный раствор или специализированное чистящее средство на поверхность прокладки до полного впитывания.

Фиксация: Сверните прокладку в трубочку и плотно уложите ее в складку уплотнителя мягкой стороной к грязи. Оставьте для воздействия на 15 минут.

Обработка зон: Для тщательной очистки нижней части манжеты используйте 2-3 прокладки, тогда как верхняя часть обычно требует меньше внимания.

Финиш: Извлеките использованные прокладки, протрите резинку влажной, а затем сухой тканью. Обязательно оставьте дверцу машины открытой до полного высыхания.

Результат — видимое исчезновение черного налета, свежесть и отсутствие затхлого запаха внутри барабана.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Алина Владимирова долго боролась с черными пятнами на уплотнителе, перепробовав жесткие щетки и даже пароочиститель, но грязь возвращалась вновь. По совету знакомого сантехника она решила применить гигиеническую прокладку. Спустя 15 минут контакта с чистящим средством резинка стала визуально чистой, как после покупки. Теперь этот метод применяется профилактически раз в месяц, что полностью исключает появление запаха и сохраняет белье свежим.

Вывод

Очистка манжеты стиральной машины с помощью гигиенической прокладки — это рациональный подход, сочетающий эффективность и бережное отношение к технике. Достаточно смочить прокладку средством, заложить в складки на четверть часа и смыть грязь.

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