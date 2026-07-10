Заменяю яблоки на дыню в шарлотке - получается еще вкуснее: не пирог, а просто сказка

Шарлотку можно приготовить с яблоками, но есть и более интересные варианты сладкой выпечки. Особенно вкусным получается пирог с дыней. Портал “Аймкук” предлагает хозяйкам воспользоваться самым простым рецептом.
Ингредиенты:
- дыня - 200 г;
- мука - 1 стакан;
- сахар - ½ стакана;
- куриное яйцо - 5 штук;
- сахарная пудра - для украшения;
- разрыхлитель - ½ чайной ложки.
Приготовление:
Отделяем белки от желтков, перекладываем их в миску и взбиваем до пышной пены. В отдельной емкости взбиваем желтки с сахаром. Добавляем муку, разрыхлитель и перемешиваем содержимое всех емкостей. Делать это нужно аккуратно, иначе масса может осесть.
Дыню чистим от кожуры и косточек. Подготавливаем форму, смазываем ее маслом и переливаем тесто. Сверху распределяем кусочки дыни, разравниваем поверхность. Греем духовку до 180 градусов, ставим пирог выпекаться на 35-40 минут.
Даем пирогу остыть, извлекаем его из формы и перекладываем на тарелку. Сахарную пудру используем для украшения. Подаем шарлотку с любимым чаем или кофе.
Опыт автора
“Я пробовала готовить шарлотку с дыней уже несколько раз.За это время поняла одно - чем слаще дыня, тем вкуснее будет выпечка”, - заявила Полина Аксенова.
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