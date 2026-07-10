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Заменяю яблоки на дыню в шарлотке - получается еще вкуснее: не пирог, а просто сказка

Опубликовано: 10 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Заменяю яблоки на дыню в шарлотке - получается еще вкуснее: не пирог, а просто сказка
Заменяю яблоки на дыню в шарлотке - получается еще вкуснее: не пирог, а просто сказка
Городовой ру
Как приготовить шарлотку с дыней

Шарлотку можно приготовить с яблоками, но есть и более интересные варианты сладкой выпечки. Особенно вкусным получается пирог с дыней. Портал “Аймкук” предлагает хозяйкам воспользоваться самым простым рецептом.

Ингредиенты:

  • дыня - 200 г;
  • мука - 1 стакан;
  • сахар - ½ стакана;
  • куриное яйцо - 5 штук;
  • сахарная пудра - для украшения;
  • разрыхлитель - ½ чайной ложки.

Приготовление:

Отделяем белки от желтков, перекладываем их в миску и взбиваем до пышной пены. В отдельной емкости взбиваем желтки с сахаром. Добавляем муку, разрыхлитель и перемешиваем содержимое всех емкостей. Делать это нужно аккуратно, иначе масса может осесть.

Дыню чистим от кожуры и косточек. Подготавливаем форму, смазываем ее маслом и переливаем тесто. Сверху распределяем кусочки дыни, разравниваем поверхность. Греем духовку до 180 градусов, ставим пирог выпекаться на 35-40 минут.

Даем пирогу остыть, извлекаем его из формы и перекладываем на тарелку. Сахарную пудру используем для украшения. Подаем шарлотку с любимым чаем или кофе.

Опыт автора

“Я пробовала готовить шарлотку с дыней уже несколько раз.За это время поняла одно - чем слаще дыня, тем вкуснее будет выпечка”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить оладьи с персиками.

Автор:
Полина Аксенова
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