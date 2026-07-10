Какие блюда я не ем в отелях – и вам не советую: почему шведский стол может привести к проблемам

Как не отравиться на шведском столе: опыт 20 лет путешествий.

Блестящие подносы, пирамиды из круассанов, салаты всех цветов радуги и десертная линия с кремовыми розами — глаза разбегаются, а руки тянутся попробовать всё сразу. Однако за внешним лоском дорогого отеля нередко скрываются риски, о которых предпочитают умалчивать.

Температурный режим, сроки хранения и человеческий фактор превращают шикарный буфет в зону гастрономической лотереи. Чтобы наслаждение не обернулось испорченным отдыхом, стоит пересмотреть привычный подход к выбору еды, считает автор дзен-канала «Путешествия с фотокамерой».

Главные источники опасности в буфете

Отварной рис кажется безобидным, но содержит споры бактерий, выживающих при варке. Особенно рискованно, когда свежую порцию подкладывают к остаткам вчерашней. Берите рис только в начале завтрака, пока он явно горячий и свежий.

Яичница, омлет и яйца-пашот часто готовятся крупными партиями заранее и по полтора часа томятся в тепле. Недостаточно прожаренная текстура — прямой путь к пищевым проблемам.

Салаты с майонезом или сметаной требуют строгого холода, но в буфете нередко стоят при комнатной температуре. В жарких странах при +30°C внутри уже через час запускаются опасные процессы.

Сливочные подливки к пасте, грибные соусы к мясу, бешамель — на основе молока, сливок или бульона — при остывании становятся рассадником бактерий. Хуже всего, когда свежий соус подливают поверх старого.

Десерты с кремом портятся стремительно. Выбирайте свежую выпечку без начинки или порционные йогурты из холодильника.

Макароны с сырным соусом и мясные изделия (бекон, сосиски) тоже попадают в зону риска. Паста превращается в слипшуюся кашу, а мясо должно храниться либо горячим (выше 65°C), либо холодным. В промежуточном теплом состоянии они опасны вдвойне.

На что обращать внимание — памятка

Температура: горячее должно дымиться, холодное — стоять на льду. Время прихода: самое безопасное окно — первый час работы кафе и ресторана, пока всё только приготовлено. Упаковка: порционные джемы, масло в фольге, йогурты в стаканчиках всегда надежнее общих емкостей. Фрукты: целые в кожуре (яблоки, бананы, апельсины) предпочтительнее нарезанных, которые открыто лежат часами. Выпечка: свежий хлеб и тосты сложно испортить, а пирожки с мясом или творогом, уже остывшие, лучше обходить стороной.

Вывод

Шведский стол — не повод голодать, а возможность тренировать внимательность. Приходите рано, доверяйте температуре и упаковке, а не глазу. Если не уверены в блюде — пропустите, лучше выбрать простую и безопасную альтернативу.

Ранее "Городовой" рассказывал о пяти городах, которые не такие, какими кажутся на первый взгляд.