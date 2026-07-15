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Петербургское лето: синоптик рассказал, сколько еще в Северной столице продержатся +26 без дождей

Опубликовано: 15 июля 2026 09:14
 Проверено редакцией
Петербургское лето: синоптик рассказал, сколько еще в Северной столице продержатся +26 без дождей
Петербургское лето: синоптик рассказал, сколько еще в Северной столице продержатся +26 без дождей
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Дожди оставили Петербург.

За погоду в Петербурге сейчас отвечает огромный антициклон. Он разогнал тучи, поэтому в самом Петербурге дождей можно не ждать.

Лишь на востоке Ленинградской области могут пройти небольшие дожди, но до центра города они не доберутся, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня просто идеальная: +24…+26°. В области местами будет еще жарче — до +27°. Ветер дует с северо-запада, он легкий и приятный.

Атмосферное давление чуть выше нормы, так что погода будет стабильной в течение всего дня.

Чего ждать в четверг?

Завтра жара немного спадет. В четверг в городе станет свежее, но погода останется комфортной.

  • Днем: термометры покажут +20…+22°.
  • Ночью: будет около +15…+17°.
  • Осадки: зонтики снова не понадобятся — будет сухо.

Несмотря на дневное тепло, вечера становятся прохладными и влажными. Если планируете долгую прогулку, захватите легкую ветровку — после захода солнца разница в температуре ощущается очень остро.

Пользуйтесь моментом! Эти два дня — отличная возможность насладиться теплом без привычной петербургской сырости.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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