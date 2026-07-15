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От аптек до музеев: одна карта объединит 800 партнеров и пять регионов Северо-Запада

Опубликовано: 15 июля 2026 09:57
 Проверено редакцией
От аптек до музеев: одна карта объединит 800 партнеров и пять регионов Северо-Запада
От аптек до музеев: одна карта объединит 800 партнеров и пять регионов Северо-Запада
Global Look Press / Maksim Konstantinov
"Единую карту петербуржца" примут в соседних регионах.

Многие из нас уже привыкли к пластиковой карте с видами Петербурга. Оказывается, проект «Единая карта петербуржца» (ЕКП) настолько приглянулся соседям, что его решили масштабировать на весь Северо-Запад.

ЕКП выходит за границы города

Раньше карта работала только в Петербурге. Но времена меняются. В прошлом году появилась «ЕКП Ленинградская» — это общая карта для города и области.

Она дает льготы сразу в обоих регионах, что очень удобно для тех, кто живет в Мурино или Кудрово, а работает в центре.

На этом решили не останавливаться. Вот график:

  • Сентябрь 2026 года: к проекту подключатся Карелия и Псковская область.
  • Март 2027 года: своя версия карты появится в Новгородской области, сообщает "ДП".

Власти честно говорят: они хотят, чтобы на всем Северо-Западе была одна понятная система, а не десяток разных карточек.

Цифры впечатляют

На руках у людей уже 2,2 миллиона карт. Еще 100 тысяч штук сейчас печатаются в банках. По статистике, 8 из 10 карт выдал «Сбер», но выбор становится шире.

На недавнем экономическом форуме (ПМЭФ-2026) к проекту официально присоединился банк «РОССИЯ». Это значит, что оформить карту и получать бонусы станет еще проще.

Всего в проекте участвуют уже шесть крупных банков.

В чем реальная выгода для обычного человека?

ЕКП — это не просто банковский пластик. Это «швейцарский нож» в вашем кошельке. Вот что она дает:

  1. Транспорт. Это главная фишка. Проезд в метро и наземном транспорте по ЕКП стоит ощутимо дешевле, чем по обычной банковской карте или даже «Подорожнику».
  2. Скидки везде. У проекта около 800 партнеров. Это аптеки, заправки, продуктовые магазины и спортзалы.
  3. Культурная жизнь. За последние несколько лет почти полмиллиона человек купили билеты в театры и на концерты со скидкой по карте. Мелочь, а приятно — сэкономили суммарно миллионы рублей.
  4. Медицина. На карту можно записать свой полис ОМС и использовать её как электронный рецепт в аптеках.

Что дальше?

Цель простая: сделать так, чтобы житель Пскова или Петрозаводска мог приехать в Петербург и пользоваться своей картой так же свободно, как дома.

И наоборот. Это будет единая сеть скидок и сервисов для всего Северо-Запада.

Если у вас еще нет этой карты, возможно, стоит присмотреться. Оформляют её бесплатно, за обслуживание денег не берут, а экономить на проезде и походах в кино она помогает с первого дня.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Александровский парк открылся после сильнейшего шторма за 30 лет.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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