Банк заморозит карту за эти фразы — список запрещенных слов в переводах

Слова-ловушки для вашей карты

Знакомая ситуация: в назначении перевода написали что-то будничное, а банк вдруг запросил пояснения. У миллионов людей хотя бы раз случался такой эпизод, и почти всегда он застаёт врасплох.

На деле всё объясняется не «секретным списком запрещённых слов», а работой алгоритмов и требованиями закона.

Почему фраза в назначении может всё испортить

Многие думают, что банки реагируют на отдельные слова, но на деле система смотрит на картину целиком: кто, кому, сколько, как часто и насколько это типично для клиента.

Назначение — лишь один из параметров, но именно оно порой становится поводом для проверки. Например, шутливые формулировки алгоритмы считают нетипичным поведением, а расплывчатые без деталей — подозрительными с точки зрения нелегальной предпринимательской деятельности.

Какие формулировки лучше избегать

«На мороженое», «на ноготочки» — слишком неформально, алгоритмы воспринимают это как отклонение от обычного поведения.

«За работу», «за услуги» без уточнений — могут выглядеть как незарегистрированная предпринимательская деятельность.

«Не скажу», «секрет» — система буквально считывает это как попытку скрыть суть операции.

Имена и прозвища («Маше», «дяде Васе») — для банка это отсутствие информации.

Что писать, чтобы не вызывать вопросов

Лучше всего использовать нейтральные, понятные формулировки: «личные расходы», «возврат займа от дата », «оплата по договору от дата ».

Для коллективных сборов стоит договориться, чтобы все участники указывали одинаковое и конкретное назначение, например «сбор на подарок, участник №3» — это помогает системе распознать обычную бытовую операцию.

Если ожидается серия переводов, разумно заранее предупредить банк по телефону. Об этом сообщает канал "Pochinka_blog" (18+).

Вывод

Банк блокирует операции не из желания усложнить жизнь, а чтобы соблюдать закон и защищать клиентов от участия в мошеннических схемах. Главное — делать переводы предсказуемыми и понятными: без шуток в назначении, с минимальной конкретикой и при необходимости с предварительным уведомлением банка. Такой подход заметно снижает риск внезапных запросов.

Личный опыт автора

Однажды я отправила небольшой перевод подруге, в шутку указав «на кофе с пирожным» — и получила запрос от банка на пояснения. Сначала растерялась, но быстро собрала переписку из мессенджера, где мы обсуждали эту покупку, и вопрос закрыли за день. С тех пор стараюсь писать нейтрально и всегда сохраняю подтверждения переводов: это реально экономит нервы.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему мошенники требуют отключить громкую связь.