«Техсбой» как наживка: лже‑продавцы маркетплейсов за считанные минуты лишают покупателей денег «Техсбой» как наживка: лже‑продавцы маркетплейсов за считанные минуты лишают покупателей денег
Мошенники убеждают граждан перевести средства на так называемый «технический счёт» для подтверждения данных и требуют предоставить реквизиты банковских карт.
11 ноя 2025 09:00
Мошенничество
Фото новой покупки с геометкой и у мошенников готов план: как не попасться на уловку Фото новой покупки с геометкой и у мошенников готов план: как не попасться на уловку
Киберполиция Петербурга советует пользователям отключить автоматическую привязку географических данных к фотографиям для повышения цифровой безопасности.
10 ноя 2025 11:30
