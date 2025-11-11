Мошенники убеждают граждан перевести средства на так называемый «технический счёт» для подтверждения данных и требуют предоставить реквизиты банковских карт.
Компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей.
В некоторых общественных местах появились внешне убедительные QR-коды, которые сложно отличить от настоящих.
Киберполиция Петербурга советует пользователям отключить автоматическую привязку географических данных к фотографиям для повышения цифровой безопасности.
Пользователи получают письма и сообщения со ссылками на фальшивые сайты.
Снять наличные с банковской карты законным способом невозможно.
Восемь интернет-ресурсов оказались недоступны из-за блокировки.
В преддверии праздников участились случаи мошенничества, связанные с обещаниями легкого заработка.
Мошенники стали массово использовать сайты-двойники известных брендов, чтобы привлекать людей крупными скидками.
Жителей призвали оперативно информировать правление своих домов о выявлении подобных групп.
Николай Савин проворачивал невероятные аферы.
Чисто схем выросло в 10 раз.
Подозрения возникли сразу.