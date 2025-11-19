Печать страха: аферисты шлют россиянам поддельные документы «от ФСБ и Роскомнадзора»

В документах официального характера обнаружены значительные нарушения формальных, юридических и языковых норм.

В России появились случаи использования фальшивых документов, которые мошенники выдают за официальную документацию Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора. Пресс-служба УБК МВД России рассказала об этой новой схеме обмана.

Мошенники высылают поддельные бумаги, оформленные как официальные письма данных ведомств, чтобы получить личную информацию граждан.

Подобные ложные документы отмечены серьёзными ошибками — в них встречаются неправильные обозначения, поддельные реквизиты и нарушения правил оформления.

Кроме того, отсутствуют данные для связи с исполнителем или руководителем. Часто используется атрибутика, визуально похожая на официальные образцы — эмблемы и бланки.

Вымогатели стремятся запугать граждан угрозами штрафов, проверок и даже уголовного преследования.

Под давлением обманутым людям предлагают позвонить по указанному номеру, сообщить свои сведения или установить подозрительное программное обеспечение. Таким образом, злоумышленники стремятся получить доступ к конфиденциальным данным.

Правоохранители советуют, если приходят подобные письма якобы от силовых структур или надзорных ведомств, зафиксировать информацию в виде снимка экрана и обратиться в полицию.

Специалисты также напоминают, что всегда следует тщательно проверять официальность документов и не идти на поводу у неизвестных.

Эти меры помогут избежать потери персональных данных и других последствий.

Ранее сообщалось о другой мошеннической схеме, когда жителям Санкт-Петербурга в почтовые ящики также подбрасывали фиктивные платёжки за коммунальные услуги.