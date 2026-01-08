Петербуржцам годами нагло лгали: памятник Кутузову у Казанского собора в Петербурге это доказывает

Мы привыкли к одному образу полководца, но настоящий — стоит на площади и смотрит прямо на нас.

Если спросить, как выглядел Михаил Илларионович Кутузов, многие вспомнят: суровый взгляд, военный мундир — и чёрная повязка на глазу. Образ кажется настолько привычным, что удивляет другое: перед Казанским собором в Петербурге стоит памятник полководцу, и никакой повязки там нет.

И дело не в забывчивости скульптора — наоборот, монумент как раз исторически точен.

Ранения, которые казались несовместимыми с жизнью

Кутузов дважды получал тяжёлые ранения в голову. Первый раз — в 1774 году во время войны с Турцией: пуля вошла в висок и вышла у правого глаза. Глаз не был утрачен, но зрение на нём ухудшилось, появилось опущение века. Второе ранение последовало через четырнадцать лет — почти в то же место.

Для XVIII века это было чудом выживания: современники считали, что офицер не поднимется с носилок.

Но в мемуарах, портретах и документах того времени нет упоминаний о том, что Кутузов носил повязку. На картинах конца XVIII–XIX века он изображён без неё — с прищуром правого глаза, но без закрывания его тканью.

Откуда взялась повязка

Образ с чёрной повязкой появился не в архивах, а в кино. Особенно заметно это в фильме "Кутузов" (1943), где повязка стала яркой деталью "раненого героя". В массовом сознании экранный образ вытеснил исторический — хотя на портретах XVIII–XIX века повязки нет.

Интересно, что в письмах самого полководца она тоже не упоминается. Он не скрывал ранения — и не подчеркивал его.

Правильные памятники у Казанского

Перед Казанским собором в Петербурге стоят две скульптуры: Кутузову и Барклаю-де-Толли. Открытые в 1837 году, они создавались людьми, которые знали эпоху и помнили участников войны. Скульптор изображал Кутузова так, как видели его современники: без повязки.

Это не только художественный выбор, но и историческое решение — фигура на постаменте ближе к реальному человеку, чем книга или кино.