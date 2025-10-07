Переводчик, редактор, автор. Окончила Томский Государственный Педагогический Университет по специальности перевод и переводоведение в 2024 году.

Получив диплом, устроилась работать в иностранный отдел Киноафиши.

Трудовой путь

Автор, редактор статей и тестов о кино на портале uk.kinoafisha.info и starterfacts.com.

Переводчик статей с русского на английский

О себе

Поработав на англоязычных порталах, развила навыки поиска актуальной информации и написания авторских статей. Умеет находить редкие факты и превращать их в увлекательные материалы. В свободное время с удовольствием шьет и мастерит.