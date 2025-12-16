Костёл, выросший из кладбищенской часовни, — редкая готика Петербурга, которую сложно связать с этим районом города

Этот храм выглядит как фрагмент другой архитектурной традиции, случайно попавший в город.

На Выборгской стороне Петербурга стоит храм, который легко принять за фрагмент европейского города. Стрельчатые окна, вытянутая башня, строгий силуэт — всё это выбивается из привычного петербургского контекста. Католическая церковь во имя Посещения Пресвятой Девы Марии Святой Елизаветы — один из самых цельных примеров неоготики в городе.

Почему готика появилась на Куликовом поле

В середине XIX века на казённых землях Куликова поля было устроено римско-католическое кладбище. Почти сразу стало ясно: без часовни оно существовать не может.

Проект доверили Николаю Леонтьевичу Бенуа — архитектору, который уже тогда ассоциировался с готическим направлением. Часовню заложили в 1856 году и освятили в 1859-м. Она была скромной, но архитектурно точной — и этого оказалось достаточно, чтобы здание стало основой для будущего храма.

Как часовня стала настоящим костёлом

В 1870-х польский приход значительно укрепился финансово и решил расширить здание. Бенуа вновь привлекли к работе — и всего за два года часовня превратилась в полноценный готический храм.

К 1879 году над притвором выросла восьмигранная колокольня с шатром и католическим крестом. Интерьеры украсила роспись Адольфа Шарлеманя. Новый статус потребовал и нового имени: храм посвятили Посещению Пресвятой Девы Марии Святой Елизаветы.

Церковь как центр жизни

При костёле действовали приюты, школа, позже — гимназия. В 1914 году её возглавила Болеслава Лямент, впоследствии причисленная к лику святых.

Здесь же находились фамильные усыпальницы, в том числе семьи Бенуа.

В 1898 году в храме был похоронен и сам Николай Леонтьевич Бенуа — редкий случай, когда архитектор оказался буквально частью созданного им пространства.

От храма к картофелехранилищу — и обратно

В 1938 году церковь закрыли, а здание использовали как хранилище — в том числе для овощей. К началу XXI века неоготический храм находился в тяжёлом состоянии.

В 2002 году его вернули католической общине, а с 2016-го начались системные реставрационные работы. Сегодня фасады и шатёр колокольни восстановлены, храм вновь действует и остаётся одной из самых необычных религиозных построек Петербурга.