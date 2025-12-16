«Зато не сопрут»: почему елка в Ленобласти стала популярной

Почему в соцсетях все обсуждают странную елку?

Приближение Нового года традиционно ассоциируется с пышными, украшенными огнями и игрушками ёлками. Однако жители Гатчины столкнулись с несколько иным зрелищем, которое вызвало бурю эмоций и обсуждений в социальных сетях.

Вместо традиционной новогодней красавицы, горожан встретил лишь её металлический скелет.

Скелет вместо хвои: скандал в соцсетях

В Гатчине к новогодним праздникам подошли, кажется, без лишних заморочек, представив публике лишь каркас будущей искусственной ели.

Фотография этой конструкции быстро распространилась по сети, вызвав шквал комментариев и споров среди местных жителей и петербуржцев.

Реакция публики была неоднозначной — от иронии до полного недоумения.

Одни пользователи предположили, что это новый виток в городском дизайне. Например, прозвучало мнение:

«У каждого свой взгляд на композицию, художник видит так…».

Другие усмотрели в этом некий намек на современное искусство:

«Ну, конструктивизм и авангард нынче в почете, так что…».

Некоторые комментаторы даже нашли практическое применение голой конструкции:

«А летом елка превращааается.. в элегантный турник для детей».

Защитная реакция и надежда на украшение

Часть комментаторов попыталась найти рациональное объяснение столь экстравагантному виду праздничного символа. Были высказаны предположения, что это лишь временный этап, и что полноценное украшение появится позже.

Звучали и шутливые, но защитные реплики:

«Зато не сопрут».

Другие назвали это проявлением смелого дизайна:

«Креативненько, в стиле экстравагантный минимализм».

Возможно, это было частью тщательно продуманного плана, как отмечает один из наблюдателей:

«А если честно, то это просто придирка и подстава к постановке ёлки. Это только каркас, ведь и в лесу елка не сразу вырастает».

Вероятнее всего, городские службы планируют “приодеть” каркас чуть позже, но пока жителям приходится наслаждаться и этим — минималистичным, но весьма обсуждаемым зрелищем.

