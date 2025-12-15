Городовой / Общество / 4 Знака получат нож в спину от Фортуны: декабрь - не ваш месяц
4 Знака получат нож в спину от Фортуны: декабрь - не ваш месяц

Опубликовано: 15 декабря 2025 15:00
зодиак
4 Знака получат нож в спину от Фортуны: декабрь - не ваш месяц
Фото: Городовой.ру

Осторожность под конец 2026 года им не помешает.

Астролог Антон Соколов в беседе с порталом «Городовой» предупредил: последние две недели декабря потребуют особой осмотрительности от ряда знаков зодиака. Хотя энергия Марса — планеты смелости и активности — задаёт темп второй половине месяца, не всем стоит бросаться в омут с головой.

Овны, несмотря на пик жизненной энергии, должны держать себя в руках. Конфликты с коллегами и руководством сейчас — худшее вложение сил. Найдите конструктивный выход для своего напора: завершите давние проекты или освойте новый навык.

Близнецам стоит дважды проверять финансовые решения. Особенно это касается:

  • общих бюджетов;
  • кредитных обязательств;
  • совместных инвестиций.

Импульсивные траты или рискованные вложения могут нарушить хрупкий баланс вашего кошелька.

Девам астролог рекомендует держать эмоции под контролем. Избыток энергии вкупе со склонностью к риску способен сыграть злую шутку:

  • в семейных отношениях (особенно с детьми);
  • в романтической сфере;
  • при новых знакомствах;
  • во время публичных выступлений.

Прежде чем резко высказаться или принять решение — сделайте паузу.

Стрельцам пора стать аскетом в вопросах трат. Марс пробуждает желание демонстрировать статус через дорогие покупки, но такие импульсы лучше гасить. Позже вы можете горько пожалеть о потраченных деньгах.

Главный совет для всех осторожных знаков: не блокируйте энергию, а перенаправляйте её. Займитесь спортом, творчеством или систематизацией дел — так вы сохраните ресурсы для будущих побед.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
