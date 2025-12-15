4 Знака получат нож в спину от Фортуны: декабрь - не ваш месяц

Астролог Антон Соколов в беседе с порталом «Городовой» предупредил: последние две недели декабря потребуют особой осмотрительности от ряда знаков зодиака. Хотя энергия Марса — планеты смелости и активности — задаёт темп второй половине месяца, не всем стоит бросаться в омут с головой.
Овны, несмотря на пик жизненной энергии, должны держать себя в руках. Конфликты с коллегами и руководством сейчас — худшее вложение сил. Найдите конструктивный выход для своего напора: завершите давние проекты или освойте новый навык.
Близнецам стоит дважды проверять финансовые решения. Особенно это касается:
- общих бюджетов;
- кредитных обязательств;
- совместных инвестиций.
Импульсивные траты или рискованные вложения могут нарушить хрупкий баланс вашего кошелька.
Девам астролог рекомендует держать эмоции под контролем. Избыток энергии вкупе со склонностью к риску способен сыграть злую шутку:
- в семейных отношениях (особенно с детьми);
- в романтической сфере;
- при новых знакомствах;
- во время публичных выступлений.
Прежде чем резко высказаться или принять решение — сделайте паузу.
Стрельцам пора стать аскетом в вопросах трат. Марс пробуждает желание демонстрировать статус через дорогие покупки, но такие импульсы лучше гасить. Позже вы можете горько пожалеть о потраченных деньгах.
Главный совет для всех осторожных знаков: не блокируйте энергию, а перенаправляйте её. Займитесь спортом, творчеством или систематизацией дел — так вы сохраните ресурсы для будущих побед.