Городовой / Учеба / Градостроительная политика Павла I: как Михайловский замок и казарменный порядок изменили облик Петербурга (1796-1801)
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему петербуржцы потянулись в Поднебесную: спрос на рейсы в Китай удвоился Город
Доходные дома вернутся: градостроитель назвал признак, по которому аренда станет нормой в Петербурге Город
Игрушки на ёлке, а не на свалке: в Госдуме предлагают платформу обмена новогодних игрушек Город
Петербург без «кусачих» цен: где поесть вкусно, сытно и по-местному Город
Северная столица по субсидии: «Аэрофлот» впервые открыл продажу льготных билетов в Петербург Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Градостроительная политика Павла I: как Михайловский замок и казарменный порядок изменили облик Петербурга (1796-1801)

Опубликовано: 15 декабря 2025 14:57
Градостроительная политика Павла I: как Михайловский замок и казарменный порядок изменили облик Петербурга (1796-1801)
Градостроительная политика Павла I: как Михайловский замок и казарменный порядок изменили облик Петербурга (1796-1801)
Городовой ру

Неприступный замок, строгие казармы и начало главного собора.

Градостроительство Павла было прямым продолжением его идеологии: оно выражало неприятие екатерининского наследия, культ порядка, дисциплины и оборонительной мощи.

1. Альтернативный центр — Михайловский замок

Отвергнув Зимний дворец как символ ненавистной матери, Павел приказал в рекордные сроки (1797-1801) выстроить новую резиденцию-крепость.

Замок, окружённый водой, с подъёмными мостами и пушками, стал зримым воплощением его страхов и его идеала суверена-рыцаря. Его расположение в глубине города ломало сложившуюся планировку, создавая новый, милитаризованный полюс власти.

2. Практичность и функциональность

Павел не любил «излишеств». При нём продолжилось, но в более утилитарном ключе, мощение улиц, строительство гранитных набережных и мостов. Появились первые тротуары для пешеходов («панели»).

Его правление связано со строительством обводного канала, задуманного как граница города и гигиеническое сооружение.

3. Покровительство православному зодчеству

В противовес светскому классицизму матери, Павел, будучи магистром Мальтийского ордена и глубоко верующим, покровительствовал храмовому строительству.

При нём был заложен Казанский собор, ставший позже памятником 1812 года. Храм должен был стать главным собором империи, соперничающим с собором Святого Петра в Риме, что отражало имперские амбиции Павла.

4. Наследие

Несмотря на краткость правления, Павел оставил городу несколько ключевых доминант (Михайловский замок, начало Казанского собора, Инженерный замок) и принцип, что воля самодержца может мгновенно изменить городскую среду.

Его эпоха показала, насколько хрупким может быть городской уклад перед лицом деспотической власти.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью