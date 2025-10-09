Мой главный герой - Санкт-Петербург. Я коренная петербурженка, и вся моя жизнь неразрывно связана с этим городом.

Образование

Мой профессиональный взгляд на Петербург сформировался в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ). Я не просто изучала фасады и планы - я училась понимать язык, на котором говорит город.

Опыт работы

Первые тексты я писала еще студенткой для нашей университетской газеты, пытаясь соединить точность архитектора с образностью писателя.

Мой опыт работы напрямую связан с исследованием историй о Северной столице. Я работала младшим редактором туристических маршрутов и журналистом в проекте «Easy Travel», где создавала авторские путеводители. Также я была частным экскурсоводом по Петербургу на платформе «Tripster», что позволило мне изнутри изучить интересы путешественников и найти свой уникальный ракурс в подаче материала.

Сейчас через свои статьи я помогаю другим увидеть Петербург таким, каким знаю его сама: живым, многогранным и полным удивительных историй. Мне интересно всё - от величественных ансамблей до тихих дворов-колодцев, от судеб знаменитых зодчих до быта обычных горожан прошлого.

Хобби

Мои увлечения - это продолжение моего интереса к истории и архитектуре. Я занимаюсь пешим туризмом и открываю для себя новые маршруты в окрестностях города. Бег помогает мне изучать городские пространства в динамике. А в садоводстве я на практике постигаю принципы ландшафтного искусства, которые использую в статьях о петербургских парках. Кроме того, я состою в литературном кружке, где мы обсуждаем творчество петербургских писателей и современную прозу о городе.

Для меня Петербург - это не просто место работы. Это биография, которую я пишу каждый день.

