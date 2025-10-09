Городовой / Лариса Никонова

Мой главный герой - Санкт-Петербург. Я коренная петербурженка, и вся моя жизнь неразрывно связана с этим городом.

Образование

Мой профессиональный взгляд на Петербург сформировался в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ). Я не просто изучала фасады и планы - я училась понимать язык, на котором говорит город. 

Опыт работы

Первые тексты я писала еще студенткой для нашей университетской газеты, пытаясь соединить точность архитектора с образностью писателя.

Мой опыт работы напрямую связан с исследованием историй о Северной столице. Я работала младшим редактором туристических маршрутов и журналистом в проекте «Easy Travel», где создавала авторские путеводители. Также я была частным экскурсоводом по Петербургу на платформе «Tripster», что позволило мне изнутри изучить интересы путешественников и найти свой уникальный ракурс в подаче материала.

Сейчас через свои статьи я помогаю другим увидеть Петербург таким, каким знаю его сама: живым, многогранным и полным удивительных историй. Мне интересно всё - от величественных ансамблей до тихих дворов-колодцев, от судеб знаменитых зодчих до быта обычных горожан прошлого.

Хобби

Мои увлечения - это продолжение моего интереса к истории и архитектуре. Я занимаюсь пешим туризмом и открываю для себя новые маршруты в окрестностях города. Бег помогает мне изучать городские пространства в динамике. А в садоводстве я на практике постигаю принципы ландшафтного искусства, которые использую в статьях о петербургских парках. Кроме того, я состою в литературном кружке, где мы обсуждаем творчество петербургских писателей и современную прозу о городе.

Для меня Петербург - это не просто место работы. Это биография, которую я пишу каждый день.
 

Был на сайте: 09 октября 2025 в 19:19
Работает с 08 октября 2025 года
Количество публикаций: 13
Общество
Как в Питере оплачивать парковку: цены и пошаговая инструкция Как в Питере оплачивать парковку: цены и пошаговая инструкция
Когда едешь по улицам Санкт-Петербурга, кажется, что парковка — дело простое: остановился, заплатил — и всё. Но на деле в городе действует сложная система платных зон, разные тарифы, способы оплаты, льготы — и одна ошибка может обернуться штрафом.
09 окт 2025 18:30
Общество
Как добраться на Финский залив из Санкт-Петербурга: полный список маршрутов Как добраться на Финский залив из Санкт-Петербурга: полный список маршрутов
Финский залив – совсем рядом с петербуржцами и гостями города: это и песчаные пляжи Курортного района, ветреные набережные Васильевского, остров-крепость Кронштадта и прогулки по воде. 
09 окт 2025 18:21
Общество
Что нужно для поездки на поезде в Калининград из Москвы: полный список документов Что нужно для поездки на поезде в Калининград из Москвы: полный список документов
Железнодорожный маршрут Москва—Калининград — редкий случай поездки по России с пересечением двух границ: состава проходит через Беларусь и Литву. Это накладывает особые требования к документам и правилам в пути. Ниже — какие документы подготовить, как купить билет, куда приходить на посадку, как проходят проверки на границе и о чём часто забывают пассажиры.
09 окт 2025 18:05
Общество
Почему в Москве меняют бордюры каждый год: тратят миллиарды рублей Почему в Москве меняют бордюры каждый год: тратят миллиарды рублей
Каждое лето москвичи наблюдают одну и ту же картину: дорожная техника, пыль, запах свежего бетона — и всё ради новых бордюров и плитки на улицах города. Почему этот процесс повторяется год за годом, а суммы на благоустройство выглядят как бюджеты целых регионов? 
09 окт 2025 17:37
Общество
Пенсия страховая и социальная: в чем разница и кому они положены Пенсия страховая и социальная: в чем разница и кому они положены
В разговорах часто звучат два термина — страховая пенсия и социальная пенсия. Оба вида — государственные ежемесячные выплаты, но устроены они по-разному и назначаются по разным правилам. Разобраться важно заранее: это помогает понять, когда наступает право на пенсию, какие документы готовить и на какой порядок суммы ориентироваться.
09 окт 2025 17:25
Общество
Сколько отдыхаем в октябре 2025: список всех выходных и праздников Сколько отдыхаем в октябре 2025: список всех выходных и праздников
Октябрь – один из самых длинных месяцев года, и ощущаться будет примерно так же: в октябре нет праздников и переносов, но зато ноябрь обеспечит компенсацию в виде длинных выходных на День народного единства. Подготовили обзор праздничных и нерабочих дней в октябре и ноябре – чтобы ничего не пропустить.
09 окт 2025 17:17