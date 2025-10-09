Не все знают, чье имя вписано в историю главных воздушных ворот Петербурга.
Когда едешь по улицам Санкт-Петербурга, кажется, что парковка — дело простое: остановился, заплатил — и всё. Но на деле в городе действует сложная система платных зон, разные тарифы, способы оплаты, льготы — и одна ошибка может обернуться штрафом.
Железнодорожный маршрут Москва—Калининград — редкий случай поездки по России с пересечением двух границ: состава проходит через Беларусь и Литву. Это накладывает особые требования к документам и правилам в пути. Ниже — какие документы подготовить, как купить билет, куда приходить на посадку, как проходят проверки на границе и о чём часто забывают пассажиры.
Каждое лето москвичи наблюдают одну и ту же картину: дорожная техника, пыль, запах свежего бетона — и всё ради новых бордюров и плитки на улицах города. Почему этот процесс повторяется год за годом, а суммы на благоустройство выглядят как бюджеты целых регионов?
В разговорах часто звучат два термина — страховая пенсия и социальная пенсия. Оба вида — государственные ежемесячные выплаты, но устроены они по-разному и назначаются по разным правилам. Разобраться важно заранее: это помогает понять, когда наступает право на пенсию, какие документы готовить и на какой порядок суммы ориентироваться.
Октябрь – один из самых длинных месяцев года, и ощущаться будет примерно так же: в октябре нет праздников и переносов, но зато ноябрь обеспечит компенсацию в виде длинных выходных на День народного единства. Подготовили обзор праздничных и нерабочих дней в октябре и ноябре – чтобы ничего не пропустить.