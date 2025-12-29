Городовой / Учеба / Половинчатая модернизация: что на самом деле изменили реформы 1860-70-х в повседневной жизни Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Килька втридорога? Чем анчоусы лучше нашей петербуржской мини-сельди Полезное
Увидеть судьбу: что сделать в новогоднюю ночь, чтобы узнать будущее Общество
Календарь браков‑2026: какие даты разбирают в первую очередь Город
Превращаем желания в реальность: ритуалы, работающие в новогоднюю ночь Общество
У тех, кто посмотрит поздравление президента раньше положенного, 2026-й будет самым проблемным в истории Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Половинчатая модернизация: что на самом деле изменили реформы 1860-70-х в повседневной жизни Петербурга

Опубликовано: 29 декабря 2025 15:37
Половинчатая модернизация: что на самом деле изменили реформы 1860-70-х в повседневной жизни Петербурга
Половинчатая модернизация: что на самом деле изменили реформы 1860-70-х в повседневной жизни Петербурга
Городовой ру

«Великие реформы» Александра II должны были модернизировать страну.

В Петербурге, как в увеличительном стекле, были видны и их возможности, и их системные ограничения.

Городская реформа (1870) и рождение «общественного самоуправления»

Суть: Создание всесословной городской думы и управы, избираемых на основе имущественного ценза.

Влияние на Петербург: Впервые у города появился орган, формально отвечающий за хозяйство: мостовые, освещение, водопровод, школы, больницы. Началось плановое благоустройство (асфальтирование улиц, развитие конно-железных дорог).

Половинчатость:

Во-первых, генерал-губернатор сохранял право вето на любое решение Думы. Реальная власть оставалась у центра.

Во-вторых, высокий имущественный ценз отсекал от выборов большинство населения. Управляли городом крупные домовладельцы, купцы, промышленники, чьи интересы часто сводились к удешевлению содержания своей недвижимости, а не к решению социальных проблем окраин. Рабочие и интеллигенция в управление не допускались.

Судебная реформа (1864) и появление «гласности»

Суть: Введение гласного, состязательного суда с адвокатурой, судом присяжных.

Влияние на Петербург: Окружной суд на Литейном, 4 стал ареной громких процессов, которые были важнейшими общественно-политическими событиями. Процессы над революционерами (например, над Верой Засулич, 1878) превращались в публичную критику власти. Адвокаты (как знаменитый В.Д. Спасович) стали новыми публичными фигурами.

Половинчатость:

Политические дела очень скоро были изъяты из общей юрисдикции и переданы в военные или особые суды.

«Гласность» в самых острых вопросах была ликвидирована.

Суд стал площадкой для либеральной риторики, но не для реальной защиты от политического преследования.

Военная реформа (1874) и изменение социального ландшафта

Суть: Замена рекрутских наборов всесословной воинской повинностью.

Влияние на Петербург: Армия перестала быть «вотчиной» дворянства. В офицерский корпус хлынули разночинцы. Это изменило атмосферу в военных кругах, приблизив их к либеральным и даже радикальным настроениям интеллигенции. В городе появились временноотпускные нижние чины — отслужившие солдаты, оставшиеся жить в столице и пополнявшие ряды рабочих или прислуги.

Половинчатость:

Социальные привилегии в армии сохранились (например, сокращённый срок службы для лиц с образованием).

Реформа не сняла главного противоречия — между солдатской массой, набранной из крестьян, и офицерским составом, хотя и более демократичным, но всё же чуждым по духу.

Реформы создали в Петербурге призрак гражданского общества, публичной политики и правового государства. Но каждый раз, когда этот призрак начинал обретать реальные очертания и угрожать основам самодержавия, власть отступала, заменяя реформы полицейскими мерами.

Петербург стал городом, где либеральные институты существовали в постоянном конфликте с авторитарной практикой, что только накаляло общественную атмосферу.

Автор:
Лариса Никонова
 Проверено редакцией
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью