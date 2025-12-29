Половинчатая модернизация: что на самом деле изменили реформы 1860-70-х в повседневной жизни Петербурга

В Петербурге, как в увеличительном стекле, были видны и их возможности, и их системные ограничения.

Городская реформа (1870) и рождение «общественного самоуправления»

Суть: Создание всесословной городской думы и управы, избираемых на основе имущественного ценза.



Влияние на Петербург: Впервые у города появился орган, формально отвечающий за хозяйство: мостовые, освещение, водопровод, школы, больницы. Началось плановое благоустройство (асфальтирование улиц, развитие конно-железных дорог).



Половинчатость:

Во-первых, генерал-губернатор сохранял право вето на любое решение Думы. Реальная власть оставалась у центра.

Во-вторых, высокий имущественный ценз отсекал от выборов большинство населения. Управляли городом крупные домовладельцы, купцы, промышленники, чьи интересы часто сводились к удешевлению содержания своей недвижимости, а не к решению социальных проблем окраин. Рабочие и интеллигенция в управление не допускались.

Судебная реформа (1864) и появление «гласности»

Суть: Введение гласного, состязательного суда с адвокатурой, судом присяжных.



Влияние на Петербург: Окружной суд на Литейном, 4 стал ареной громких процессов, которые были важнейшими общественно-политическими событиями. Процессы над революционерами (например, над Верой Засулич, 1878) превращались в публичную критику власти. Адвокаты (как знаменитый В.Д. Спасович) стали новыми публичными фигурами.

Половинчатость:

Политические дела очень скоро были изъяты из общей юрисдикции и переданы в военные или особые суды.

«Гласность» в самых острых вопросах была ликвидирована.

Суд стал площадкой для либеральной риторики, но не для реальной защиты от политического преследования.

Военная реформа (1874) и изменение социального ландшафта

Суть: Замена рекрутских наборов всесословной воинской повинностью.

Влияние на Петербург: Армия перестала быть «вотчиной» дворянства. В офицерский корпус хлынули разночинцы. Это изменило атмосферу в военных кругах, приблизив их к либеральным и даже радикальным настроениям интеллигенции. В городе появились временноотпускные нижние чины — отслужившие солдаты, оставшиеся жить в столице и пополнявшие ряды рабочих или прислуги.



Половинчатость:

Социальные привилегии в армии сохранились (например, сокращённый срок службы для лиц с образованием).

Реформа не сняла главного противоречия — между солдатской массой, набранной из крестьян, и офицерским составом, хотя и более демократичным, но всё же чуждым по духу.

Реформы создали в Петербурге призрак гражданского общества, публичной политики и правового государства. Но каждый раз, когда этот призрак начинал обретать реальные очертания и угрожать основам самодержавия, власть отступала, заменяя реформы полицейскими мерами.

Петербург стал городом, где либеральные институты существовали в постоянном конфликте с авторитарной практикой, что только накаляло общественную атмосферу.