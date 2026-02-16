Маршруты, треки, бонусы: новый сервис для велосипедистов стартует в Петербурге

В начале апреля петербуржцы получат доступ к новому цифровому сервису для велосипедистов. Об этом заявили в Городском центре управления парковками: «Кабинет велосипедиста» интегрируют в приложение «Парковки Петербурга».
Функционал создали еще осенью 2024 года, но старт неоднократно переносили из-за проблем с расчетами подрядчику.
Комитет по транспорту подписал соглашение с компанией «Девяносто один» на 127 млн рублей, включая оптимизацию парковок и разработку сервиса для велосипедистов примерно за 15 млн, сообщает "Деловой Петербург".
Подрядчик выполнил обязательства вовремя, однако оплаты не дождался и в феврале 2025 года обратился в суд. Арбитражный суд обязал заказчика выплатить долг с пеней, а контракт закрыли только в январе 2026 года.
Концепцию сервиса предложили жители города в 2023 году через проект «Твой Бюджет 2.0». «Кабинет велосипедиста» позволит прокладывать маршруты, сохранять треки поездок, отмечать на карте опасные или любопытные локации и зарабатывать бонусы за успехи.