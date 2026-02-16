Городовой / Город / Маршруты, треки, бонусы: новый сервис для велосипедистов стартует в Петербурге
Маршруты, треки, бонусы: новый сервис для велосипедистов стартует в Петербурге

Опубликовано: 16 февраля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Новый цифровой сервис станет доступен петербуржцам в начале апреля.

В начале апреля петербуржцы получат доступ к новому цифровому сервису для велосипедистов. Об этом заявили в Городском центре управления парковками: «Кабинет велосипедиста» интегрируют в приложение «Парковки Петербурга».

Функционал создали еще осенью 2024 года, но старт неоднократно переносили из-за проблем с расчетами подрядчику.

Комитет по транспорту подписал соглашение с компанией «Девяносто один» на 127 млн рублей, включая оптимизацию парковок и разработку сервиса для велосипедистов примерно за 15 млн, сообщает "Деловой Петербург".

Подрядчик выполнил обязательства вовремя, однако оплаты не дождался и в феврале 2025 года обратился в суд. Арбитражный суд обязал заказчика выплатить долг с пеней, а контракт закрыли только в январе 2026 года.

Концепцию сервиса предложили жители города в 2023 году через проект «Твой Бюджет 2.0». «Кабинет велосипедиста» позволит прокладывать маршруты, сохранять треки поездок, отмечать на карте опасные или любопытные локации и зарабатывать бонусы за успехи.

Автор:
Юлия Аликова
Город
