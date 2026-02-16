«Кресты» ждут гостиницы и музей: реставрация на старте с мая

Проект по адаптации комплекса бывшей тюрьмы «Кресты» для гостиниц, музея и общественных зон планируется подать на госэкспертизу к концу лета — началу осени 2026 года.
Руководитель ООО «НИиПИ Спецреставрация» Игорь Пасечник сообщил «Деловому Петербургу», что согласование первой очереди ожидается в мае.
На прошлой неделе КГИОП включил ансамбль «Крестов» в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Под охрану взяты 15 зданий, включая два крестообразных корпуса, церковь Александра Невского, дом надзирателей, баню, кухню и больницу; мастерские и хирургический барак добавлены впервые.
Концепция проекта
Утвержденная в декабре 2025 года концепция остается неизменной, несмотря на новые охранные обязательства.
Пасечник уточнил, что охраняются объемно-пространственная структура, исторические кровли, купола, кирпичные стены, оконные проемы и литые перила лестниц, но решетки на окнах — нет.
Коридорную систему сохранят, а перегородки между камерами можно демонтировать для объединения в гостиничные номера. Ресторанные зоны вынесут в пристройки, чтобы не трогать окна главных корпусов.