Пропавшие в Петербурге сестры у матери-сектантки? Поиски расширили до Новосибирска

Отряд «ЛизаАлерт» увеличил территорию розыска двух сестер, исчезнувших в Санкт-Петербурге 9 февраля. Теперь поиски охватывают не только город и Ленинградскую область, но и 13 других российских регионов.
Отец 11-летней и 18-летней девочек ранее обратился за поддержкой в организацию.
По сведениям оперативников, сестры предположительно находятся с матерью в сообществе «Царская империя» в Ульяновской области; эта информация уточняется, а следователи продолжают расследование с последующим отчетом главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Как отметила пресс-секретарь «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер, мероприятия по поиску ведутся в Новгородской, Ульяновской, Псковской, Костромской, Владимирской областях, Нижнем Новгороде, Волгограде, Рязани, Новосибирске, Ярославле, Вологде, Твери, Москве и Московской области.
Ранее в СМИ выложили видео, на котором старшая сестра заявляет о своей свободе в выборе места жительства и общения, обвиняя отца в принуждении к использованию документов и школьной карты. На записи видны младшая сестра и мать.