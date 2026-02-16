Городовой / Город / Рекорд Петербурга: партия электробусов МАЗ с ночной зарядкой
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Рекорд Петербурга: партия электробусов МАЗ с ночной зарядкой

Опубликовано: 16 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Электробусы оборудованы российской телематикой «Транстелематика».

В Санкт-Петербург доставлена ​​полная партия из 100 электробусов большого класса МАЗ 303Е23. Это крупнейшая поставка серийных моделей с ночной зарядкой в ​​Россию.

Машины собраны в составе Союзного государства с полной локализацией всех составных частей в России и Беларуси.

Особенность техники — современное оборудование. Электробусы оснащены российской системой телематики «Транстелематика» от ГК «Итэлма» с учетом особенностей данной функции: приоритетом на перекрёстках, розетками для усталости водителей с вибросигналом, а также сервисами оплаты, навигации и оповещения пассажиров.

В них установлены энергоэффективные аккумуляторы от «Системы Автономной Энергии» (ГК «Итэлма») с пробегом не менее 240 км, что составляет ежедневную подзарядку. Батареи и электроника обеспечивают жёстким нормам МЧС России.

Проект воплощён в сжатые сроки: от концепции в 2024 году до серийной отгрузки в декабре 2025-го, сообщает Петербургский дневник.

Главный конструктор ОАО «МАЗ» Андрей Савчиц из НТЦ, что электробус разработан молодыми инженерами, полный цикл создания электроники и программного обеспечения позволяет оперативно дорабатывать машину под заказчика.

Председатель комитета по промышленности Александр Ситов заявил, что прогресс в отечественных технологиях — залог надёжной городской инфраструктуры, чистоты воздуха, удобства пассажиров и умного транспорта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
