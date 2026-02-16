Городовой / Город / Историческая Пробирная палата в Петербурге возродилась как детский оазис с бассейном
Историческая Пробирная палата в Петербурге возродилась как детский оазис с бассейном

Опубликовано: 16 февраля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Комплекс рассчитан на детей и подростков.

В центре Санкт-Петербурга, в здании бывшей Пробирной палаты, объекта культурного наследия, открылся универсальный спортивный центр для детей с бассейном.

В открытии заключены, что инициатива сочетает в себе реставрацию исторической архитектуры с развитием современной городской среды.

За несколько лет полуразрушенный памятник полностью восстановили и превратили в функциональное пространство с актуальными изменениями.

Участники проекта поблагодарили за бережное отношение к историческому зданию и созданию дополнительного места для петербуржцев, ведущих активный и здоровый образ жизни.

Автор:
Юлия Аликова
Город
