Антенны в 20 метрах от домов: суд Петербурга проверяет излучение МТС и МегаФона

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о рассмотрении иска со стороны прокуратуры против ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» из-за слишком близкого расположения базовых методов к жилым домам в Сестрорецке, сообщила Объединённая пресс-служба судов города.
Антенны этих исследований зафиксированы всего в 20 метрах от многоэтажных домов. Измерения установили, что уровни плотности энергетического потока электромагнитных излучений на лоджиях и в ряде квартир вдоль Приморского шоссе превышают нормы СанПиН.
Представители операторов в 2021 году, когда появились антенные устройства, не случайно замеры подключены к вышкам точек, отмеченных в суде.
Жители жаловались на проблемы со здоровьем, включая выпадение волос. Заседание по делу уже назначено.
Ранее, в 2023 году, в ЗакС Петербурга был внесен законопроект о запрете установки вышек сотовой связи рядом с жилыми домами и определенными объектами.
Раньше СанПиН допускал размещение вышек в 7 метрах от домов, теперь минимальное расстояние до жилья увеличено до 100 метров, до школы, детских площадок и других объектов — до 150 метров.
Операторы предупреждали, что такие ограничения могут нарушить мобильную связь в городе, усложняя обслуживание сетей.