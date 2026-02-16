Городовой / Город / Антенны в 20 метрах от домов: суд Петербурга проверяет излучение МТС и МегаФона
Антенны в 20 метрах от домов: суд Петербурга проверяет излучение МТС и МегаФона

Опубликовано: 16 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Elena Mayorova
По новым требованиям допустимое расстояние от вышек связи до жилых домов увеличивается до 100 м.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о рассмотрении иска со стороны прокуратуры против ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» из-за слишком близкого расположения базовых методов к жилым домам в Сестрорецке, сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Антенны этих исследований зафиксированы всего в 20 метрах от многоэтажных домов. Измерения установили, что уровни плотности энергетического потока электромагнитных излучений на лоджиях и в ряде квартир вдоль Приморского шоссе превышают нормы СанПиН.

Представители операторов в 2021 году, когда появились антенные устройства, не случайно замеры подключены к вышкам точек, отмеченных в суде.

Жители жаловались на проблемы со здоровьем, включая выпадение волос. Заседание по делу уже назначено.

Ранее, в 2023 году, в ЗакС Петербурга был внесен законопроект о запрете установки вышек сотовой связи рядом с жилыми домами и определенными объектами.

Раньше СанПиН допускал размещение вышек в 7 метрах от домов, теперь минимальное расстояние до жилья увеличено до 100 метров, до школы, детских площадок и других объектов — до 150 метров.

Операторы предупреждали, что такие ограничения могут нарушить мобильную связь в городе, усложняя обслуживание сетей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
