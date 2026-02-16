Какая температура воды в Ладожском озере в августе?

В зависимости от региона и глубины температура воды в Ладожском озере варьируется от +18...+20 °C в центральной части до +24 °C на юге.

В августе температура воды в Ладожском озере варьируется в зависимости от региона и глубины. По данным исследований, на юге озера вода может прогреваться до +24 °C, в центральной части температура составляет +18…+20 °C, а у дна она остаётся около +4 °C. Эти данные подтверждаются официальными источниками, в том числе материалами Института озероведения РАН.

Такая разница в температуре связана с особенностями гидрологии Ладоги. Из-за большой площади, глубины и рельефа дна озеро нагревается и остывает неравномерно. Поверхностный слой воды прогревается преимущественно в южных, более мелководных участках. В северной, глубоководной части даже в разгар лета температура редко поднимается выше +14…+16 °C. На глубине более 50 метров вода остаётся холодной круглый год — её температура не превышает +4…+6 °C.

Купальный сезон на Ладожском озере обычно длится с середины июля до конца августа, когда вода в южной части прогревается до +20…+24 °C. Однако стоит учитывать, что температура может варьироваться в зависимости от погодных условий и конкретного года.

Интересно, что из-за длительного и сильного зимнего охлаждения вода в озере и летом остаётся довольно холодной. Прогревается она только в тонком верхнем слое и в прибрежной полосе. Это создаёт уникальные условия для формирования разнообразных экосистем и влияет на гидрологический режим озера.

