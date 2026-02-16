Городовой / Город / Зарплаты инженеров в Петербурге взлетели до 110 тысяч: кто еще в топе удаленки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Зарплаты инженеров в Петербурге взлетели до 110 тысяч: кто еще в топе удаленки

Опубликовано: 16 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Зарплаты инженеров в Петербурге взлетели до 110 тысяч: кто еще в топе удаленки
Зарплаты инженеров в Петербурге взлетели до 110 тысяч: кто еще в топе удаленки
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Зарплата начинающих инженеров выросла на 14%. 

В 2025 году инженеры стали лидерами среди удаленных работников Санкт-Петербурга по средним зарплатам. Наибольший доход достается опытным профессионалам.

Средняя оплата труда младших инженеров со стажем до трех лет увеличилась с начала 2025 года на 14% и достигла 110,5 тыс. рублей, условно, сообщает «МК в Питере».

Менеджеры по продажам ограничились на втором месте со средней зарплатой 86,8 тыс. рублей в месяц.

Третью должность заняли руководители проектов — им предстояло 85,6 тыс. руб. рублей, а их доход вырос всего больше: на 48% за год.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью