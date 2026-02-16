Зарплаты инженеров в Петербурге взлетели до 110 тысяч: кто еще в топе удаленки

В 2025 году инженеры стали лидерами среди удаленных работников Санкт-Петербурга по средним зарплатам. Наибольший доход достается опытным профессионалам.
Средняя оплата труда младших инженеров со стажем до трех лет увеличилась с начала 2025 года на 14% и достигла 110,5 тыс. рублей, условно, сообщает «МК в Питере».
Менеджеры по продажам ограничились на втором месте со средней зарплатой 86,8 тыс. рублей в месяц.
Третью должность заняли руководители проектов — им предстояло 85,6 тыс. руб. рублей, а их доход вырос всего больше: на 48% за год.